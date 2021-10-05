أكثر من 718 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" في عسير

من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد في "صحتي"

أوضحت "صحة عسير" أن إجمال عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في مدينة أبها، بلغ (718913) مستفيدًا، منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد في تطبيق "صحتي".