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"الحوار الوطني" يقيم عددًا من الفعاليات خلال نوفمبر.. هنا تفاصيلها

شملت عدة مناطق وشارك فيها 70 شابًا وفتاةً

‬نفّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال شهر نوفمبر الحالي من خلال مشرفيه ومشرفاته بالمناطق، عددًا من البرامج في مختلف مناطق المملكة، وتنوعت تلك البرامج ما بين لقاءات وندوات حوارية.

ففي منطقة تبوك أقام المركز وبالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي لقاءً حواريًا بعنوان: "ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين: طموحات ومنجزات"، وذلك في مقر النادي بالمنطقة، بمشاركة (30) مشاركًا ومشاركةً.

واستضاف اللقاء الذي أداره مشرف ومشرفة المركز بالمنطقة، فايز البلوي، ومها قزان، كلًا من الدكتورة/ عائشة يحيى الحكمي عضو هيئة التدريس بجامعة تبوك، ماهر محمد الوابصي، رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة تبوك، رانية رشيد عبودان مديرة مكتب الإبداع بصحة تبوك، والشاعر المهندس/ محمد فرح العطوي.

وتحدثت عائشة الحكمي عن إنجازات قطاع التعليم في عهد الملك سلمان، ونجاح التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا إلى جانب ما حصدته المرأة السعودية من التمكين في عهده.

فيما استعرض ماهر الوابصي أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ودور اقتصاد المملكة المتين في عهده، لتخفيف آثار جائحة كورونا بالدعم الحكومي لموظفي المؤسسات والشركات والتحفيز المالي للقطاع الخاص.

من جهتها تناولت رانية عبودان، منجزات القطاع الصحي وما قامت به وزارة الصحة من جهود لمكافحة فيروس كورونا، وضمان سلامة المجتمع من تفشي الجائحة.

وفي منطقة المدينة المنورة أقام المركز بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لقاء حواريا بعنوان: "مفاهيم إسلامية في التسامح والتعايش" تحدث خلاله كل من مصلح الصبحي، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمنطقة، الدكتور/ حميد الأحمدي، وشارك فيه (20) مشاركًا ومشاركةً.

واستعرض اللقاء المصطلحات التي تدل على التسامح والتعايش في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما سلط الضوء على مرتكزات نجاح التعايش والتسامح، ودور المركز في نشر وتعزيز هذه القيم.

وفي منطقة عسير نفذ المركز بالشراكة مع مجلس شباب المنطقة ديوانية حوارية بعنوان: "كيفية تعزيز المهارات القيادية لدى الشباب"، بمشاركة (20) مشاركًا ومشاركةً.

واستضاف اللقاء الذي أداره سعيد بن جفشر، عضو مجلس شباب منطقة عسير، الأستاذ/ أحمد بن عبدالله حاضر، مهتم بالقيادة الشبابية.

وفي بداية اللقاء أكد أحمد بن عبدالله حاضر، على وجوب تعزيز مهارات القيادة للنشء من خلال منحهم الثقة منذ الطفولة، مبينًا أن تمكين الشباب هو العامل الأهم في صناعة القادة.

وأكد أن البيئة المحفزة هي أهم جوانب تعزيز مهارات القيادة، ويجب على الشباب استغلال الفرص لصناعة قصص نجاح مصدرها معرفة مكامن القوى والعمل على صقلها، والاستفادة من الدعم اللا محدود في شتى المجالات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الحوار الوطني" يقيم عددًا من الفعاليات خلال نوفمبر.. هنا تفاصيلها
سبق

‬نفّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال شهر نوفمبر الحالي من خلال مشرفيه ومشرفاته بالمناطق، عددًا من البرامج في مختلف مناطق المملكة، وتنوعت تلك البرامج ما بين لقاءات وندوات حوارية.

ففي منطقة تبوك أقام المركز وبالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي لقاءً حواريًا بعنوان: "ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين: طموحات ومنجزات"، وذلك في مقر النادي بالمنطقة، بمشاركة (30) مشاركًا ومشاركةً.

واستضاف اللقاء الذي أداره مشرف ومشرفة المركز بالمنطقة، فايز البلوي، ومها قزان، كلًا من الدكتورة/ عائشة يحيى الحكمي عضو هيئة التدريس بجامعة تبوك، ماهر محمد الوابصي، رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة تبوك، رانية رشيد عبودان مديرة مكتب الإبداع بصحة تبوك، والشاعر المهندس/ محمد فرح العطوي.

وتحدثت عائشة الحكمي عن إنجازات قطاع التعليم في عهد الملك سلمان، ونجاح التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا إلى جانب ما حصدته المرأة السعودية من التمكين في عهده.

فيما استعرض ماهر الوابصي أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ودور اقتصاد المملكة المتين في عهده، لتخفيف آثار جائحة كورونا بالدعم الحكومي لموظفي المؤسسات والشركات والتحفيز المالي للقطاع الخاص.

من جهتها تناولت رانية عبودان، منجزات القطاع الصحي وما قامت به وزارة الصحة من جهود لمكافحة فيروس كورونا، وضمان سلامة المجتمع من تفشي الجائحة.

وفي منطقة المدينة المنورة أقام المركز بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لقاء حواريا بعنوان: "مفاهيم إسلامية في التسامح والتعايش" تحدث خلاله كل من مصلح الصبحي، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمنطقة، الدكتور/ حميد الأحمدي، وشارك فيه (20) مشاركًا ومشاركةً.

واستعرض اللقاء المصطلحات التي تدل على التسامح والتعايش في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما سلط الضوء على مرتكزات نجاح التعايش والتسامح، ودور المركز في نشر وتعزيز هذه القيم.

وفي منطقة عسير نفذ المركز بالشراكة مع مجلس شباب المنطقة ديوانية حوارية بعنوان: "كيفية تعزيز المهارات القيادية لدى الشباب"، بمشاركة (20) مشاركًا ومشاركةً.

واستضاف اللقاء الذي أداره سعيد بن جفشر، عضو مجلس شباب منطقة عسير، الأستاذ/ أحمد بن عبدالله حاضر، مهتم بالقيادة الشبابية.

وفي بداية اللقاء أكد أحمد بن عبدالله حاضر، على وجوب تعزيز مهارات القيادة للنشء من خلال منحهم الثقة منذ الطفولة، مبينًا أن تمكين الشباب هو العامل الأهم في صناعة القادة.

وأكد أن البيئة المحفزة هي أهم جوانب تعزيز مهارات القيادة، ويجب على الشباب استغلال الفرص لصناعة قصص نجاح مصدرها معرفة مكامن القوى والعمل على صقلها، والاستفادة من الدعم اللا محدود في شتى المجالات.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:46 PM

"الحوار الوطني" يقيم عددًا من الفعاليات خلال نوفمبر.. هنا تفاصيلها

شملت عدة مناطق وشارك فيها 70 شابًا وفتاةً

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علي حفول - نجران
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‬نفّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال شهر نوفمبر الحالي من خلال مشرفيه ومشرفاته بالمناطق، عددًا من البرامج في مختلف مناطق المملكة، وتنوعت تلك البرامج ما بين لقاءات وندوات حوارية.

ففي منطقة تبوك أقام المركز وبالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي لقاءً حواريًا بعنوان: "ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين: طموحات ومنجزات"، وذلك في مقر النادي بالمنطقة، بمشاركة (30) مشاركًا ومشاركةً.

واستضاف اللقاء الذي أداره مشرف ومشرفة المركز بالمنطقة، فايز البلوي، ومها قزان، كلًا من الدكتورة/ عائشة يحيى الحكمي عضو هيئة التدريس بجامعة تبوك، ماهر محمد الوابصي، رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة تبوك، رانية رشيد عبودان مديرة مكتب الإبداع بصحة تبوك، والشاعر المهندس/ محمد فرح العطوي.

وتحدثت عائشة الحكمي عن إنجازات قطاع التعليم في عهد الملك سلمان، ونجاح التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا إلى جانب ما حصدته المرأة السعودية من التمكين في عهده.

فيما استعرض ماهر الوابصي أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ودور اقتصاد المملكة المتين في عهده، لتخفيف آثار جائحة كورونا بالدعم الحكومي لموظفي المؤسسات والشركات والتحفيز المالي للقطاع الخاص.

من جهتها تناولت رانية عبودان، منجزات القطاع الصحي وما قامت به وزارة الصحة من جهود لمكافحة فيروس كورونا، وضمان سلامة المجتمع من تفشي الجائحة.

وفي منطقة المدينة المنورة أقام المركز بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لقاء حواريا بعنوان: "مفاهيم إسلامية في التسامح والتعايش" تحدث خلاله كل من مصلح الصبحي، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمنطقة، الدكتور/ حميد الأحمدي، وشارك فيه (20) مشاركًا ومشاركةً.

واستعرض اللقاء المصطلحات التي تدل على التسامح والتعايش في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما سلط الضوء على مرتكزات نجاح التعايش والتسامح، ودور المركز في نشر وتعزيز هذه القيم.

وفي منطقة عسير نفذ المركز بالشراكة مع مجلس شباب المنطقة ديوانية حوارية بعنوان: "كيفية تعزيز المهارات القيادية لدى الشباب"، بمشاركة (20) مشاركًا ومشاركةً.

واستضاف اللقاء الذي أداره سعيد بن جفشر، عضو مجلس شباب منطقة عسير، الأستاذ/ أحمد بن عبدالله حاضر، مهتم بالقيادة الشبابية.

وفي بداية اللقاء أكد أحمد بن عبدالله حاضر، على وجوب تعزيز مهارات القيادة للنشء من خلال منحهم الثقة منذ الطفولة، مبينًا أن تمكين الشباب هو العامل الأهم في صناعة القادة.

وأكد أن البيئة المحفزة هي أهم جوانب تعزيز مهارات القيادة، ويجب على الشباب استغلال الفرص لصناعة قصص نجاح مصدرها معرفة مكامن القوى والعمل على صقلها، والاستفادة من الدعم اللا محدود في شتى المجالات.

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