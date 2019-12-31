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"محافظ الأفلاج" يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

استقبل محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني بديوانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة مكافحة المخدرات بالأفلاج الرائد عبدالله العتيبي، مناقشة عدة موضوعات تصب في مصلحة العمل الأمني وتطويره والتوعية بأضرار آفة المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع.

يُذكر أن "مكافحة مخدرات الأفلاج" بقيادة الرائد عبدالله العتيبي، لها العديد من الإسهامات في التصدي للمروّجين، وتوعية المجتمع بأضرار المخدرات؛ من خلال العديد من المعارض التوعوية ومشاركة الجهات التعليمية في التوعية والتثقيف عن تلك الآفة الخطيرة.

محافظ الأفلاج مدير مكافحة المخدرات الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ الأفلاج" يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض
سبق

استقبل محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني بديوانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة مكافحة المخدرات بالأفلاج الرائد عبدالله العتيبي، مناقشة عدة موضوعات تصب في مصلحة العمل الأمني وتطويره والتوعية بأضرار آفة المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع.

يُذكر أن "مكافحة مخدرات الأفلاج" بقيادة الرائد عبدالله العتيبي، لها العديد من الإسهامات في التصدي للمروّجين، وتوعية المجتمع بأضرار المخدرات؛ من خلال العديد من المعارض التوعوية ومشاركة الجهات التعليمية في التوعية والتثقيف عن تلك الآفة الخطيرة.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
01:49 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
03:41 PM

"محافظ الأفلاج" يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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استقبل محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني بديوانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة مكافحة المخدرات بالأفلاج الرائد عبدالله العتيبي، مناقشة عدة موضوعات تصب في مصلحة العمل الأمني وتطويره والتوعية بأضرار آفة المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع.

يُذكر أن "مكافحة مخدرات الأفلاج" بقيادة الرائد عبدالله العتيبي، لها العديد من الإسهامات في التصدي للمروّجين، وتوعية المجتمع بأضرار المخدرات؛ من خلال العديد من المعارض التوعوية ومشاركة الجهات التعليمية في التوعية والتثقيف عن تلك الآفة الخطيرة.

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