النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مخابرات النواب" ستركز على التهم ذات الدليل القاطع في تحقيق عزل "ترامب"

"شيف" لا يرى فائدة في توسيع دائرة الاتهام

قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم (الأحد): "إن من الأفضل تركيز الاتهامات في تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛ تمهيدًا لعزله على تلك التي يوجد فيها دليل قاطع بدلًا من محاولة اتهامه في كل شيء".

وأضاف "شيف" لقناة "سي.بي.إس" التلفزيونية: "كانت إستراتيجيتي دومًا.. توجيه الاتهام لمن يقوم ضدهم الدليل الأقوى والقاطع، وليس محاولة الاتهام في كل شيء حتى إن كان بالإمكان الاتهام بأشياء أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".

وأتت تصريحات رئيس لجنة المخابرات، ردًّا على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيوجهون إلى "ترامب"، ضمن الاتهامات، تهمة عرقلة العدالة ضمن ما خلص إليه تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن انتخابات عام 2016.

رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزل ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مخابرات النواب" ستركز على التهم ذات الدليل القاطع في تحقيق عزل "ترامب"
سبق

قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم (الأحد): "إن من الأفضل تركيز الاتهامات في تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛ تمهيدًا لعزله على تلك التي يوجد فيها دليل قاطع بدلًا من محاولة اتهامه في كل شيء".

وأضاف "شيف" لقناة "سي.بي.إس" التلفزيونية: "كانت إستراتيجيتي دومًا.. توجيه الاتهام لمن يقوم ضدهم الدليل الأقوى والقاطع، وليس محاولة الاتهام في كل شيء حتى إن كان بالإمكان الاتهام بأشياء أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".

وأتت تصريحات رئيس لجنة المخابرات، ردًّا على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيوجهون إلى "ترامب"، ضمن الاتهامات، تهمة عرقلة العدالة ضمن ما خلص إليه تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن انتخابات عام 2016.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:28 PM

"مخابرات النواب" ستركز على التهم ذات الدليل القاطع في تحقيق عزل "ترامب"

"شيف" لا يرى فائدة في توسيع دائرة الاتهام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
305

قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم (الأحد): "إن من الأفضل تركيز الاتهامات في تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛ تمهيدًا لعزله على تلك التي يوجد فيها دليل قاطع بدلًا من محاولة اتهامه في كل شيء".

وأضاف "شيف" لقناة "سي.بي.إس" التلفزيونية: "كانت إستراتيجيتي دومًا.. توجيه الاتهام لمن يقوم ضدهم الدليل الأقوى والقاطع، وليس محاولة الاتهام في كل شيء حتى إن كان بالإمكان الاتهام بأشياء أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".

وأتت تصريحات رئيس لجنة المخابرات، ردًّا على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيوجهون إلى "ترامب"، ضمن الاتهامات، تهمة عرقلة العدالة ضمن ما خلص إليه تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن انتخابات عام 2016.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,791
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,004
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,345
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,772

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة