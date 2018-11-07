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الحضور الجماهيري يسجل رقمًا قياسيًّا .. والجولة الثالثة الأعلى حضورًا

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

سجل الحضور الجماهيري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رقمًا قياسيًّا حينما تخطى حاجز النصف مليون مشجع ومشجعة خلال الجولات الثمانية الماضية.

وشهدت الجولة الثالثة أعلى حضور جماهيري، والتي بلغت 102 ألف و509 مشجعين ومشجعات، تلتها الجولة الرابعة بواقع 85128 مشجعًا ومشجعة، ثم الجولة الأولى التي بلغ الحضور الجماهيري فيها 79100 مشجع ومشجعة، فيما سجلت الجولة الثامنة حضورًا بلغ 69372 مشجعًا ومشجعة.

وبلغ الحضور الجماهيري للجولة السابعة 48230 مشجعًا ومشجعة كأقل الجولات من حيث عدد الجماهير الحاضرة، فيما سجلت الجولة الخامسة حضور 55167 مشجعًا ومشجعة، مقابل 64334 مشجعًا حضروا الجولة السادسة، في الوقت الذي شهدت الجولة الثانية حضور 67409 مشجعين ومشجعات في مدرجات الملاعب، ليصل إجمالي الحضور الجماهيري في جميع مباريات الجولات الثمانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 571 ألفًا و249 مشجعًا ومشجعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحضور الجماهيري يسجل رقمًا قياسيًّا .. والجولة الثالثة الأعلى حضورًا
سبق

سجل الحضور الجماهيري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رقمًا قياسيًّا حينما تخطى حاجز النصف مليون مشجع ومشجعة خلال الجولات الثمانية الماضية.

وشهدت الجولة الثالثة أعلى حضور جماهيري، والتي بلغت 102 ألف و509 مشجعين ومشجعات، تلتها الجولة الرابعة بواقع 85128 مشجعًا ومشجعة، ثم الجولة الأولى التي بلغ الحضور الجماهيري فيها 79100 مشجع ومشجعة، فيما سجلت الجولة الثامنة حضورًا بلغ 69372 مشجعًا ومشجعة.

وبلغ الحضور الجماهيري للجولة السابعة 48230 مشجعًا ومشجعة كأقل الجولات من حيث عدد الجماهير الحاضرة، فيما سجلت الجولة الخامسة حضور 55167 مشجعًا ومشجعة، مقابل 64334 مشجعًا حضروا الجولة السادسة، في الوقت الذي شهدت الجولة الثانية حضور 67409 مشجعين ومشجعات في مدرجات الملاعب، ليصل إجمالي الحضور الجماهيري في جميع مباريات الجولات الثمانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 571 ألفًا و249 مشجعًا ومشجعة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
07:03 PM

الحضور الجماهيري يسجل رقمًا قياسيًّا .. والجولة الثالثة الأعلى حضورًا

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل الحضور الجماهيري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رقمًا قياسيًّا حينما تخطى حاجز النصف مليون مشجع ومشجعة خلال الجولات الثمانية الماضية.

وشهدت الجولة الثالثة أعلى حضور جماهيري، والتي بلغت 102 ألف و509 مشجعين ومشجعات، تلتها الجولة الرابعة بواقع 85128 مشجعًا ومشجعة، ثم الجولة الأولى التي بلغ الحضور الجماهيري فيها 79100 مشجع ومشجعة، فيما سجلت الجولة الثامنة حضورًا بلغ 69372 مشجعًا ومشجعة.

وبلغ الحضور الجماهيري للجولة السابعة 48230 مشجعًا ومشجعة كأقل الجولات من حيث عدد الجماهير الحاضرة، فيما سجلت الجولة الخامسة حضور 55167 مشجعًا ومشجعة، مقابل 64334 مشجعًا حضروا الجولة السادسة، في الوقت الذي شهدت الجولة الثانية حضور 67409 مشجعين ومشجعات في مدرجات الملاعب، ليصل إجمالي الحضور الجماهيري في جميع مباريات الجولات الثمانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 571 ألفًا و249 مشجعًا ومشجعة.

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