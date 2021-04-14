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إسبانيا.. 567 وفاة و3045 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات فوق الـ18 ألفًا والإصابات 172 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 567 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18.056 حالة.

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى 172.541 حالة عقب تسجيل 3045 إصابة جديدة.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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إسبانيا.. 567 وفاة و3045 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 567 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18.056 حالة.

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى 172.541 حالة عقب تسجيل 3045 إصابة جديدة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
12:42 PM

إسبانيا.. 567 وفاة و3045 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات فوق الـ18 ألفًا والإصابات 172 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 567 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18.056 حالة.

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى 172.541 حالة عقب تسجيل 3045 إصابة جديدة.

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