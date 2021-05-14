إسبانيا تتخطى 27300 وفاة بـ"كورونا"

فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 229540

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية، أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس كورونا، تجاوز 200، اليوم الخميس؛ وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من مايو، وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض، ارتفع إلى 27321 اليوم، بعد وفاة 217 مصابًا خلال الليل، وزاد إجمالي الإصابات إلى 229540.

ووفق "رويترز"، كانت الحكومة الإسبانية قد أمرت بوضع كل القادمين من الخارج قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين؛ وذلك اعتبارًا من 15 مايو؛ في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في أمر رسمي، أنه يتعين على كل الوافدين إلى البلاد البقاء في حجر صحي وعدم الخروج إلا لمحلات البقالة والمراكز الطبية، وفي حالة "الضرورة الملحة".

وتَقرر تطبيق الحجر الصحي على كل الوافدين لإسبانيا من 15 إلى 24 مايو، وهو موعد انتهاء حالة الطوارئ.