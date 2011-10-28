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لجنة الانضباط باتحاد الكرة تصدر قرارات تغريم بحق عدة لاعبين

العقوبات طالت مدرب نادي "النصر".. والقرار قابل للاستئناف

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عدة قرارات بحق عدد من اللاعبين ومدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وغرّمت اللجنة لاعب نادي "الهلال"، سيباستيان جيوفينكو، بمبلغ 10 آلاف ريال؛ للإدلاء بتصريح تضمن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وذلك خلال المقابلة الإعلامية بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه مع أبها ضمن الجولة الثانية من المسابقة، مشيرةً إلى أن قرارها غير قابل للاستئناف.

كما أصدرت اللجنة قرارها بتغريم لاعب نادي "القادسية"، ستانلي نكا أوهاوتشي، بمبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال لقاء فريقه مع ضمك ضمن الجولة الثانية لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس وهو قرار غير قابل للاستئناف.

وقد غرّمت لاعب نادي "التعاون"، ريان صديق عيسى الموسى، بنفس المبلغ لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب فريق النصر حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها في قرار غير قابل للاستئناف، كما غرّمت لاعبي "النصر"، عبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنتر فيو" عقب المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف.

وتقرر تغريم مدرب نادي "النصر"، روي كارلوس فيتوريا، بمبلغ 30 ألف ريال للسبب نفسه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وهو قرار قابل للاستئناف.

لجنة الانضباط

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الانضباط باتحاد الكرة تصدر قرارات تغريم بحق عدة لاعبين
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عدة قرارات بحق عدد من اللاعبين ومدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وغرّمت اللجنة لاعب نادي "الهلال"، سيباستيان جيوفينكو، بمبلغ 10 آلاف ريال؛ للإدلاء بتصريح تضمن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وذلك خلال المقابلة الإعلامية بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه مع أبها ضمن الجولة الثانية من المسابقة، مشيرةً إلى أن قرارها غير قابل للاستئناف.

كما أصدرت اللجنة قرارها بتغريم لاعب نادي "القادسية"، ستانلي نكا أوهاوتشي، بمبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال لقاء فريقه مع ضمك ضمن الجولة الثانية لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس وهو قرار غير قابل للاستئناف.

وقد غرّمت لاعب نادي "التعاون"، ريان صديق عيسى الموسى، بنفس المبلغ لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب فريق النصر حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها في قرار غير قابل للاستئناف، كما غرّمت لاعبي "النصر"، عبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنتر فيو" عقب المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف.

وتقرر تغريم مدرب نادي "النصر"، روي كارلوس فيتوريا، بمبلغ 30 ألف ريال للسبب نفسه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وهو قرار قابل للاستئناف.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:25 PM

لجنة الانضباط باتحاد الكرة تصدر قرارات تغريم بحق عدة لاعبين

العقوبات طالت مدرب نادي "النصر".. والقرار قابل للاستئناف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عدة قرارات بحق عدد من اللاعبين ومدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وغرّمت اللجنة لاعب نادي "الهلال"، سيباستيان جيوفينكو، بمبلغ 10 آلاف ريال؛ للإدلاء بتصريح تضمن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وذلك خلال المقابلة الإعلامية بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه مع أبها ضمن الجولة الثانية من المسابقة، مشيرةً إلى أن قرارها غير قابل للاستئناف.

كما أصدرت اللجنة قرارها بتغريم لاعب نادي "القادسية"، ستانلي نكا أوهاوتشي، بمبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال لقاء فريقه مع ضمك ضمن الجولة الثانية لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس وهو قرار غير قابل للاستئناف.

وقد غرّمت لاعب نادي "التعاون"، ريان صديق عيسى الموسى، بنفس المبلغ لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب فريق النصر حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها في قرار غير قابل للاستئناف، كما غرّمت لاعبي "النصر"، عبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنتر فيو" عقب المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف.

وتقرر تغريم مدرب نادي "النصر"، روي كارلوس فيتوريا، بمبلغ 30 ألف ريال للسبب نفسه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وهو قرار قابل للاستئناف.

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