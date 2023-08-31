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"المواصفات" تُنظم ورشة للتعريف بمتطلبات الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية.. غدًا

لعدد من المنتجات.. وبيان الإجراءات التي يجب على المصنعين والموردين الالتزام بها

تُنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم غد ورشة عمل "عن بُعد" للتعريف بالمنتجات المُلزمة بشهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE»، وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX».

وتستهدف الورشة تعريف قطاع الأعمال من الموردين والمصنعين بمتطلبات الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية IECEE»،«IECEX لعدد من المنتجات، والإجراءات التي يجب على المصنعين والموردين الالتزام بها، إضافة إلى التعريف بمنصة سابر وآلية التسجيل وكيفية الاستخدام.

وتستعرض ورشة العمل تفاصيل المنتجات المُلزمة بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE»، وهي أواني الطبخ الكهربائية مثل غلايات المياه، وجميع أجهزة إعداد القهوة بأنواعها، وقلايات الزيت الكهربائية، والمضخات الكهربائية ذات القدرة 5 أحصنة فما أقل لجميع الاستخدامات، وكابلات القوى الكهربائية.

وتشمل كذلك منتجات أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها مثل أجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة التحكم، والسماعات اللاسلكية، والشواحن وملحقاتها، وكذلك المنتجات الملُزمة بالتطبيق مثل قاطعات التيار الكهربائية، وكابلات شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC).

وتستعرض الورشة المنتجات المُلزمة بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX» وهي: صندوق التوصيل (تقاطع الأسلاك الكهربائي) مع نقاط توصيل الكابل، وصندوق التحكيم مع نقاط توصيل الكابل، وكاشفات وحساسات الغاز وأنظمة كشف الغاز، والقوابس الكهربائية وأجهزة التوصيل الأخرى، والمضخات الكهربائية، والإضاءة الخطية (الثابتة).

جدير بالذكر أن الورشة التعريفية تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها المواصفات السعودية لتعريف المصنعين والموردين بالمتطلبات واللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة في إطار جهودها لرفع مستوى جودة وكفاءة المنتجات الاستهلاكية، وزيادة مؤشرات الأمان والسلامة في المجتمع.
ودعت المواصفات السعودية الموردين والمصنعين إلى حضور الورشة، والتسجيل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3jcu9fs

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"المواصفات" تُنظم ورشة للتعريف بمتطلبات الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية.. غدًا
سبق

تُنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم غد ورشة عمل "عن بُعد" للتعريف بالمنتجات المُلزمة بشهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE»، وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX».

وتستهدف الورشة تعريف قطاع الأعمال من الموردين والمصنعين بمتطلبات الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية IECEE»،«IECEX لعدد من المنتجات، والإجراءات التي يجب على المصنعين والموردين الالتزام بها، إضافة إلى التعريف بمنصة سابر وآلية التسجيل وكيفية الاستخدام.

وتستعرض ورشة العمل تفاصيل المنتجات المُلزمة بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE»، وهي أواني الطبخ الكهربائية مثل غلايات المياه، وجميع أجهزة إعداد القهوة بأنواعها، وقلايات الزيت الكهربائية، والمضخات الكهربائية ذات القدرة 5 أحصنة فما أقل لجميع الاستخدامات، وكابلات القوى الكهربائية.

وتشمل كذلك منتجات أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها مثل أجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة التحكم، والسماعات اللاسلكية، والشواحن وملحقاتها، وكذلك المنتجات الملُزمة بالتطبيق مثل قاطعات التيار الكهربائية، وكابلات شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC).

وتستعرض الورشة المنتجات المُلزمة بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX» وهي: صندوق التوصيل (تقاطع الأسلاك الكهربائي) مع نقاط توصيل الكابل، وصندوق التحكيم مع نقاط توصيل الكابل، وكاشفات وحساسات الغاز وأنظمة كشف الغاز، والقوابس الكهربائية وأجهزة التوصيل الأخرى، والمضخات الكهربائية، والإضاءة الخطية (الثابتة).

جدير بالذكر أن الورشة التعريفية تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها المواصفات السعودية لتعريف المصنعين والموردين بالمتطلبات واللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة في إطار جهودها لرفع مستوى جودة وكفاءة المنتجات الاستهلاكية، وزيادة مؤشرات الأمان والسلامة في المجتمع.
ودعت المواصفات السعودية الموردين والمصنعين إلى حضور الورشة، والتسجيل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3jcu9fs

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
03:49 PM

"المواصفات" تُنظم ورشة للتعريف بمتطلبات الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية.. غدًا

لعدد من المنتجات.. وبيان الإجراءات التي يجب على المصنعين والموردين الالتزام بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم غد ورشة عمل "عن بُعد" للتعريف بالمنتجات المُلزمة بشهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE»، وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX».

وتستهدف الورشة تعريف قطاع الأعمال من الموردين والمصنعين بمتطلبات الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية IECEE»،«IECEX لعدد من المنتجات، والإجراءات التي يجب على المصنعين والموردين الالتزام بها، إضافة إلى التعريف بمنصة سابر وآلية التسجيل وكيفية الاستخدام.

وتستعرض ورشة العمل تفاصيل المنتجات المُلزمة بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE»، وهي أواني الطبخ الكهربائية مثل غلايات المياه، وجميع أجهزة إعداد القهوة بأنواعها، وقلايات الزيت الكهربائية، والمضخات الكهربائية ذات القدرة 5 أحصنة فما أقل لجميع الاستخدامات، وكابلات القوى الكهربائية.

وتشمل كذلك منتجات أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها مثل أجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة التحكم، والسماعات اللاسلكية، والشواحن وملحقاتها، وكذلك المنتجات الملُزمة بالتطبيق مثل قاطعات التيار الكهربائية، وكابلات شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC).

وتستعرض الورشة المنتجات المُلزمة بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX» وهي: صندوق التوصيل (تقاطع الأسلاك الكهربائي) مع نقاط توصيل الكابل، وصندوق التحكيم مع نقاط توصيل الكابل، وكاشفات وحساسات الغاز وأنظمة كشف الغاز، والقوابس الكهربائية وأجهزة التوصيل الأخرى، والمضخات الكهربائية، والإضاءة الخطية (الثابتة).

جدير بالذكر أن الورشة التعريفية تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها المواصفات السعودية لتعريف المصنعين والموردين بالمتطلبات واللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة في إطار جهودها لرفع مستوى جودة وكفاءة المنتجات الاستهلاكية، وزيادة مؤشرات الأمان والسلامة في المجتمع.
ودعت المواصفات السعودية الموردين والمصنعين إلى حضور الورشة، والتسجيل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3jcu9fs

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