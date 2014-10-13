النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أَعدْ التفكير" يكشف الستار عن إبداعات فنية شابة برعاية "مسك"

يختتم أعمال برنامج "فَنَنْ" .. ويستمر لمدة شهر كامل

أشعَلَ معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»؛ أنوار معرضه الفني "أَعد التفكير" في الرياض الجمعة الماضية، الذي يقدم منصة للمواهب السعودية الصاعدة لعرض إبداعاتها الفنية بعد خلوة إبداعية قضاها الفنانون في تشكيل إبداعاتهم تحت رعاية المعهد.

ويعَد معرض «أَعد التفكير» خاتمة المراحل قبل غَلْق ستار برنامج «فَنَنْ» الذي أطلقه معهد مسك للفنون لاكتشاف المواهب الفنية المخبوءة وإظهار إبداعاتها التشكيلية، تحت رعاية فريق من الخبراء المحليين والدوليين.

ويستمر المعرض لمدة شهر كامل (11 أكتوبر - 11 نوفمبر) لعرض تجربتَيْن إبداعيتين هما: «عمل متجذر» للفنانَيْن عمر الراعي وسارة بن عدوان، و«سَنَا» للفنان عبد الله الحسين، وذلك بعد فترة من الإقامة الفنية قضوها في تجسيد إبداعاتهم استمرت ثلاثة أشهر.

ويتيح المعرض، الذي يُعقد في مقر معهد مسك للفنون بمدينة الرياض، أمام الحضور وأصحاب الذائقة الفنية؛ مشاهدة تلك الأعمال وقراءة تفاصيلها وخوض جولات من النقاش والحوار المفتوح تثري تجارب الفنانين.

يذكر أن برنامج «فَنَنْ» انطلق قبل أربعة أشهر بدعوة مفتوحة إلى الانضمام إليه أسفرت عن اختيار تسعة من المواهب الشابة التي تحمل في داخلها روح الإبداع والابتكار، واستهل أولى مراحله برحلة ملهمة إلى معرض «بينالي الشارقة»؛ حيث أتيح للمشاركين فرصة استكشاف المعرض من خلال جولات مصحوبة بمرشدين، ومشاركة في حلقات النقاش، وزيارة إلى العديد من المعاهد والمعارض في إمارة الشارقة.

مسك لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية أَعد التفكير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أَعدْ التفكير" يكشف الستار عن إبداعات فنية شابة برعاية "مسك"
سبق

أشعَلَ معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»؛ أنوار معرضه الفني "أَعد التفكير" في الرياض الجمعة الماضية، الذي يقدم منصة للمواهب السعودية الصاعدة لعرض إبداعاتها الفنية بعد خلوة إبداعية قضاها الفنانون في تشكيل إبداعاتهم تحت رعاية المعهد.

ويعَد معرض «أَعد التفكير» خاتمة المراحل قبل غَلْق ستار برنامج «فَنَنْ» الذي أطلقه معهد مسك للفنون لاكتشاف المواهب الفنية المخبوءة وإظهار إبداعاتها التشكيلية، تحت رعاية فريق من الخبراء المحليين والدوليين.

ويستمر المعرض لمدة شهر كامل (11 أكتوبر - 11 نوفمبر) لعرض تجربتَيْن إبداعيتين هما: «عمل متجذر» للفنانَيْن عمر الراعي وسارة بن عدوان، و«سَنَا» للفنان عبد الله الحسين، وذلك بعد فترة من الإقامة الفنية قضوها في تجسيد إبداعاتهم استمرت ثلاثة أشهر.

ويتيح المعرض، الذي يُعقد في مقر معهد مسك للفنون بمدينة الرياض، أمام الحضور وأصحاب الذائقة الفنية؛ مشاهدة تلك الأعمال وقراءة تفاصيلها وخوض جولات من النقاش والحوار المفتوح تثري تجارب الفنانين.

يذكر أن برنامج «فَنَنْ» انطلق قبل أربعة أشهر بدعوة مفتوحة إلى الانضمام إليه أسفرت عن اختيار تسعة من المواهب الشابة التي تحمل في داخلها روح الإبداع والابتكار، واستهل أولى مراحله برحلة ملهمة إلى معرض «بينالي الشارقة»؛ حيث أتيح للمشاركين فرصة استكشاف المعرض من خلال جولات مصحوبة بمرشدين، ومشاركة في حلقات النقاش، وزيارة إلى العديد من المعاهد والمعارض في إمارة الشارقة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
04:32 PM

"أَعدْ التفكير" يكشف الستار عن إبداعات فنية شابة برعاية "مسك"

يختتم أعمال برنامج "فَنَنْ" .. ويستمر لمدة شهر كامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
495

أشعَلَ معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»؛ أنوار معرضه الفني "أَعد التفكير" في الرياض الجمعة الماضية، الذي يقدم منصة للمواهب السعودية الصاعدة لعرض إبداعاتها الفنية بعد خلوة إبداعية قضاها الفنانون في تشكيل إبداعاتهم تحت رعاية المعهد.

ويعَد معرض «أَعد التفكير» خاتمة المراحل قبل غَلْق ستار برنامج «فَنَنْ» الذي أطلقه معهد مسك للفنون لاكتشاف المواهب الفنية المخبوءة وإظهار إبداعاتها التشكيلية، تحت رعاية فريق من الخبراء المحليين والدوليين.

ويستمر المعرض لمدة شهر كامل (11 أكتوبر - 11 نوفمبر) لعرض تجربتَيْن إبداعيتين هما: «عمل متجذر» للفنانَيْن عمر الراعي وسارة بن عدوان، و«سَنَا» للفنان عبد الله الحسين، وذلك بعد فترة من الإقامة الفنية قضوها في تجسيد إبداعاتهم استمرت ثلاثة أشهر.

ويتيح المعرض، الذي يُعقد في مقر معهد مسك للفنون بمدينة الرياض، أمام الحضور وأصحاب الذائقة الفنية؛ مشاهدة تلك الأعمال وقراءة تفاصيلها وخوض جولات من النقاش والحوار المفتوح تثري تجارب الفنانين.

يذكر أن برنامج «فَنَنْ» انطلق قبل أربعة أشهر بدعوة مفتوحة إلى الانضمام إليه أسفرت عن اختيار تسعة من المواهب الشابة التي تحمل في داخلها روح الإبداع والابتكار، واستهل أولى مراحله برحلة ملهمة إلى معرض «بينالي الشارقة»؛ حيث أتيح للمشاركين فرصة استكشاف المعرض من خلال جولات مصحوبة بمرشدين، ومشاركة في حلقات النقاش، وزيارة إلى العديد من المعاهد والمعارض في إمارة الشارقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,016
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,746
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,850
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,550

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة