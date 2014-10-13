"أَعدْ التفكير" يكشف الستار عن إبداعات فنية شابة برعاية "مسك"

يختتم أعمال برنامج "فَنَنْ" .. ويستمر لمدة شهر كامل

أشعَلَ معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»؛ أنوار معرضه الفني "أَعد التفكير" في الرياض الجمعة الماضية، الذي يقدم منصة للمواهب السعودية الصاعدة لعرض إبداعاتها الفنية بعد خلوة إبداعية قضاها الفنانون في تشكيل إبداعاتهم تحت رعاية المعهد.

ويعَد معرض «أَعد التفكير» خاتمة المراحل قبل غَلْق ستار برنامج «فَنَنْ» الذي أطلقه معهد مسك للفنون لاكتشاف المواهب الفنية المخبوءة وإظهار إبداعاتها التشكيلية، تحت رعاية فريق من الخبراء المحليين والدوليين.

ويستمر المعرض لمدة شهر كامل (11 أكتوبر - 11 نوفمبر) لعرض تجربتَيْن إبداعيتين هما: «عمل متجذر» للفنانَيْن عمر الراعي وسارة بن عدوان، و«سَنَا» للفنان عبد الله الحسين، وذلك بعد فترة من الإقامة الفنية قضوها في تجسيد إبداعاتهم استمرت ثلاثة أشهر.

ويتيح المعرض، الذي يُعقد في مقر معهد مسك للفنون بمدينة الرياض، أمام الحضور وأصحاب الذائقة الفنية؛ مشاهدة تلك الأعمال وقراءة تفاصيلها وخوض جولات من النقاش والحوار المفتوح تثري تجارب الفنانين.

يذكر أن برنامج «فَنَنْ» انطلق قبل أربعة أشهر بدعوة مفتوحة إلى الانضمام إليه أسفرت عن اختيار تسعة من المواهب الشابة التي تحمل في داخلها روح الإبداع والابتكار، واستهل أولى مراحله برحلة ملهمة إلى معرض «بينالي الشارقة»؛ حيث أتيح للمشاركين فرصة استكشاف المعرض من خلال جولات مصحوبة بمرشدين، ومشاركة في حلقات النقاش، وزيارة إلى العديد من المعاهد والمعارض في إمارة الشارقة.