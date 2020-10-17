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"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجلّ اليوم 17 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وفاة شخصين بالمرض يرفع  إجمالي الضحايا إلى  88

سجلت منطقة حائل اليوم السبت، 17 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها 16 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء. كما سجلت حالتي وفاة جديدتين.

وشهدت المنطقة تسجيل حالتي تعافِ جديدتين؛ إحداهما في محافظة بقعاء، والأخرى في محافظة سميراء.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة في منطقة حائل ومحافظاتها 6598 حالة، تعافت منها 6267 حالة، وبقيت 243 حالة نشطة، وبلغت الوفيات 88 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 21 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك نسبة الحالات المتعافية التي وصلت 95.0%، ونسبة الحالات النشطة 3.7%، ونسبة الوفيات 1.33%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجلّ اليوم 17 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت منطقة حائل اليوم السبت، 17 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها 16 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء. كما سجلت حالتي وفاة جديدتين.

وشهدت المنطقة تسجيل حالتي تعافِ جديدتين؛ إحداهما في محافظة بقعاء، والأخرى في محافظة سميراء.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة في منطقة حائل ومحافظاتها 6598 حالة، تعافت منها 6267 حالة، وبقيت 243 حالة نشطة، وبلغت الوفيات 88 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 21 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك نسبة الحالات المتعافية التي وصلت 95.0%، ونسبة الحالات النشطة 3.7%، ونسبة الوفيات 1.33%.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
04:24 PM

حائل تسجلّ اليوم 17 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وفاة شخصين بالمرض يرفع  إجمالي الضحايا إلى  88

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل اليوم السبت، 17 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها 16 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء. كما سجلت حالتي وفاة جديدتين.

وشهدت المنطقة تسجيل حالتي تعافِ جديدتين؛ إحداهما في محافظة بقعاء، والأخرى في محافظة سميراء.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة في منطقة حائل ومحافظاتها 6598 حالة، تعافت منها 6267 حالة، وبقيت 243 حالة نشطة، وبلغت الوفيات 88 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 21 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك نسبة الحالات المتعافية التي وصلت 95.0%، ونسبة الحالات النشطة 3.7%، ونسبة الوفيات 1.33%.

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