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تفاديًا للإعياء الحراري.. "النمر" ينصح بتجنب المشي للرياضة في هذه الأوقات

وجّه بضرورة الابتعاد عن العمل تحت أشعة الشمس المباشرة

نصح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الجميع بتجنب المشي للرياضة في هذه الأيام تحت حرارة الشمس خاصة من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الخامسة عصرًا لتفادي الإعياء الحراري وضربة الشمس.

وأكد الدكتور "النمر" على حسابه بـ"تويتر"، أنه في هذا الجو الحار يجب تجنب العمل تحت أشعة الشمس مباشرة وأنت حاسر مكشوف الرأس أبدًا؛ تفاديًا لضربة الشمس.

ولفت إلى أن الحرارة المعلنة في مواقع الطقس هي حرارة الظل على ارتفاع ٢م عن سطح الأرض، أما أشعة الشمس المباشرة فتسخن السيارات والشوارع والبيوت غير المعزولة؛ لترفعها ١٠ درجات أكثر، وتزيد الرطوبة كذلك من الشعور بالحرارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاديًا للإعياء الحراري.. "النمر" ينصح بتجنب المشي للرياضة في هذه الأوقات
سبق

نصح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الجميع بتجنب المشي للرياضة في هذه الأيام تحت حرارة الشمس خاصة من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الخامسة عصرًا لتفادي الإعياء الحراري وضربة الشمس.

وأكد الدكتور "النمر" على حسابه بـ"تويتر"، أنه في هذا الجو الحار يجب تجنب العمل تحت أشعة الشمس مباشرة وأنت حاسر مكشوف الرأس أبدًا؛ تفاديًا لضربة الشمس.

ولفت إلى أن الحرارة المعلنة في مواقع الطقس هي حرارة الظل على ارتفاع ٢م عن سطح الأرض، أما أشعة الشمس المباشرة فتسخن السيارات والشوارع والبيوت غير المعزولة؛ لترفعها ١٠ درجات أكثر، وتزيد الرطوبة كذلك من الشعور بالحرارة.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
03:56 PM

تفاديًا للإعياء الحراري.. "النمر" ينصح بتجنب المشي للرياضة في هذه الأوقات

وجّه بضرورة الابتعاد عن العمل تحت أشعة الشمس المباشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الجميع بتجنب المشي للرياضة في هذه الأيام تحت حرارة الشمس خاصة من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الخامسة عصرًا لتفادي الإعياء الحراري وضربة الشمس.

وأكد الدكتور "النمر" على حسابه بـ"تويتر"، أنه في هذا الجو الحار يجب تجنب العمل تحت أشعة الشمس مباشرة وأنت حاسر مكشوف الرأس أبدًا؛ تفاديًا لضربة الشمس.

ولفت إلى أن الحرارة المعلنة في مواقع الطقس هي حرارة الظل على ارتفاع ٢م عن سطح الأرض، أما أشعة الشمس المباشرة فتسخن السيارات والشوارع والبيوت غير المعزولة؛ لترفعها ١٠ درجات أكثر، وتزيد الرطوبة كذلك من الشعور بالحرارة.

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