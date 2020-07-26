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الولايات المتحدة: 74818 إصابة جديدة و1145 وفاة إضافية بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 74818 إصابة جديدة و1145 حالة وفاة إضافية نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 4,099,310 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 145013 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة: 74818 إصابة جديدة و1145 وفاة إضافية بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 74818 إصابة جديدة و1145 حالة وفاة إضافية نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 4,099,310 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 145013 حالة وفاة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
08:37 AM

الولايات المتحدة: 74818 إصابة جديدة و1145 وفاة إضافية بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 74818 إصابة جديدة و1145 حالة وفاة إضافية نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 4,099,310 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 145013 حالة وفاة.

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