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من خلال قروض بعدة ملايين من الفرنكات.. دعم سويسري للرياضات الجماهيرية والاحترافية

أعلنت الحكومة السويسرية عن دعمها للرياضات الجماهيرية والاحترافية في سويسرا من خلال قروض بعدة ملايين من الفرنكات.
وقالت وزيرة الرياضة السويسرية فيولا أمهيرد، اليوم: "إن الحكومة ستقدم دعماً مالياً بقيمة 350 مليون فرنك سويسري (أكثر من 330 مليون يورو) على هيئة قروض إلى الرياضات الجماهيرية والاحترافية مثل كرة القدم وهوكي الجليد وذلك في إطار دعم الأندية وصناعة الرياضة.
وأكدت أن هذا المال يجب أن لا يستخدم لتغطية رواتب اللاعبين التي تزيد عن المعدلات المتوسطة، مبينةً أن الكثير من العاملين في الأندية بدون هذه المساعدات، سيصبحون في خطر، لاسيما وأن الأندية تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة وباء كورونا.
وأوضحت أن الرياضات الشعبية والتنافسية ستحصل على دعم آخر بقيمة 150 مليون فرنك سويسري.
وأظهرت التجربة أن الرياضة ستعاني من هذه الأزمة على المدى الطويل حيث كانت هناك 100 ألف وظيفة في سويسرا مرتبطة بشكل مباشر بهذه الصناعة التي تمثل 1.7% من إجمالي الناتج القومي في سويسرا، حسبما أكدت أمهيرد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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من خلال قروض بعدة ملايين من الفرنكات.. دعم سويسري للرياضات الجماهيرية والاحترافية
سبق

أعلنت الحكومة السويسرية عن دعمها للرياضات الجماهيرية والاحترافية في سويسرا من خلال قروض بعدة ملايين من الفرنكات.
وقالت وزيرة الرياضة السويسرية فيولا أمهيرد، اليوم: "إن الحكومة ستقدم دعماً مالياً بقيمة 350 مليون فرنك سويسري (أكثر من 330 مليون يورو) على هيئة قروض إلى الرياضات الجماهيرية والاحترافية مثل كرة القدم وهوكي الجليد وذلك في إطار دعم الأندية وصناعة الرياضة.
وأكدت أن هذا المال يجب أن لا يستخدم لتغطية رواتب اللاعبين التي تزيد عن المعدلات المتوسطة، مبينةً أن الكثير من العاملين في الأندية بدون هذه المساعدات، سيصبحون في خطر، لاسيما وأن الأندية تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة وباء كورونا.
وأوضحت أن الرياضات الشعبية والتنافسية ستحصل على دعم آخر بقيمة 150 مليون فرنك سويسري.
وأظهرت التجربة أن الرياضة ستعاني من هذه الأزمة على المدى الطويل حيث كانت هناك 100 ألف وظيفة في سويسرا مرتبطة بشكل مباشر بهذه الصناعة التي تمثل 1.7% من إجمالي الناتج القومي في سويسرا، حسبما أكدت أمهيرد.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:15 PM

من خلال قروض بعدة ملايين من الفرنكات.. دعم سويسري للرياضات الجماهيرية والاحترافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة السويسرية عن دعمها للرياضات الجماهيرية والاحترافية في سويسرا من خلال قروض بعدة ملايين من الفرنكات.
وقالت وزيرة الرياضة السويسرية فيولا أمهيرد، اليوم: "إن الحكومة ستقدم دعماً مالياً بقيمة 350 مليون فرنك سويسري (أكثر من 330 مليون يورو) على هيئة قروض إلى الرياضات الجماهيرية والاحترافية مثل كرة القدم وهوكي الجليد وذلك في إطار دعم الأندية وصناعة الرياضة.
وأكدت أن هذا المال يجب أن لا يستخدم لتغطية رواتب اللاعبين التي تزيد عن المعدلات المتوسطة، مبينةً أن الكثير من العاملين في الأندية بدون هذه المساعدات، سيصبحون في خطر، لاسيما وأن الأندية تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة وباء كورونا.
وأوضحت أن الرياضات الشعبية والتنافسية ستحصل على دعم آخر بقيمة 150 مليون فرنك سويسري.
وأظهرت التجربة أن الرياضة ستعاني من هذه الأزمة على المدى الطويل حيث كانت هناك 100 ألف وظيفة في سويسرا مرتبطة بشكل مباشر بهذه الصناعة التي تمثل 1.7% من إجمالي الناتج القومي في سويسرا، حسبما أكدت أمهيرد.

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