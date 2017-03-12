النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إصابة "روجاني".. "كورونا" يُدخل "رونالدو" الحجر الصحي

بجانب لاعبي اليوفي والإنتر عقب لقاء الفريقين يوم الأحد الماضي

عقب تأكد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، بفيروس "كورونا" المستجد أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، بدخول لاعبي يوفنتوس وإنتر إلى الحجر الصحي.

وكان الفريقان قد تقابلا، يوم الأحد الماضي، في قمة الدوري الإيطالي، قبل صدور قرار بتأجيل الدوري.

ووفقاً لـ"سبوتنك عربي"، سيقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يقرها القانون للاعب المصاب وباقي زملائه.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا واتجه إلى البرتغال عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للبقاء مع والدته المريضة، إلا أنه سيضطر للدخول في حجر صحي.

وأعلن نادي يوفنتوس، مساء أمس الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس "كورونا".

يُذكر أن الاتحاد الإيطالي قرر تعليق بطولات كرة القدم كافة؛ بسبب تفشي المرض في إيطاليا، والتي تعد أكبر دولة فيها حالات إصابة بعد الصين.

دانييلي روجاني فيروس كورونا الجديد كريستيانو رونالدو

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد إصابة "روجاني".. "كورونا" يُدخل "رونالدو" الحجر الصحي
سبق

عقب تأكد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، بفيروس "كورونا" المستجد أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، بدخول لاعبي يوفنتوس وإنتر إلى الحجر الصحي.

وكان الفريقان قد تقابلا، يوم الأحد الماضي، في قمة الدوري الإيطالي، قبل صدور قرار بتأجيل الدوري.

ووفقاً لـ"سبوتنك عربي"، سيقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يقرها القانون للاعب المصاب وباقي زملائه.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا واتجه إلى البرتغال عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للبقاء مع والدته المريضة، إلا أنه سيضطر للدخول في حجر صحي.

وأعلن نادي يوفنتوس، مساء أمس الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس "كورونا".

يُذكر أن الاتحاد الإيطالي قرر تعليق بطولات كرة القدم كافة؛ بسبب تفشي المرض في إيطاليا، والتي تعد أكبر دولة فيها حالات إصابة بعد الصين.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:43 PM

بعد إصابة "روجاني".. "كورونا" يُدخل "رونالدو" الحجر الصحي

بجانب لاعبي اليوفي والإنتر عقب لقاء الفريقين يوم الأحد الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,963

عقب تأكد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، بفيروس "كورونا" المستجد أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، بدخول لاعبي يوفنتوس وإنتر إلى الحجر الصحي.

وكان الفريقان قد تقابلا، يوم الأحد الماضي، في قمة الدوري الإيطالي، قبل صدور قرار بتأجيل الدوري.

ووفقاً لـ"سبوتنك عربي"، سيقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يقرها القانون للاعب المصاب وباقي زملائه.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا واتجه إلى البرتغال عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للبقاء مع والدته المريضة، إلا أنه سيضطر للدخول في حجر صحي.

وأعلن نادي يوفنتوس، مساء أمس الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس "كورونا".

يُذكر أن الاتحاد الإيطالي قرر تعليق بطولات كرة القدم كافة؛ بسبب تفشي المرض في إيطاليا، والتي تعد أكبر دولة فيها حالات إصابة بعد الصين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,418
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,371
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,398

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة