أمريكا تدعو مواطنيها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا

"الخارجية" بينت عدم وجود خطط للإجلاء

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، مواطنيها المتواجدين في في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا.

وأوضحت الوزارة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر الطائرات العسكرية أو التجارية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتطالب السفارة الأمريكية منذ عدة أيام مواطنيها بالسفر برحلات تجارية خارج إثيوبيا، وتقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور.