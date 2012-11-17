النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تدعو مواطنيها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا

"الخارجية" بينت عدم وجود خطط للإجلاء

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، مواطنيها المتواجدين في في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا.

وأوضحت الوزارة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر الطائرات العسكرية أو التجارية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتطالب السفارة الأمريكية منذ عدة أيام مواطنيها بالسفر برحلات تجارية خارج إثيوبيا، وتقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تدعو مواطنيها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا
سبق

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، مواطنيها المتواجدين في في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا.

وأوضحت الوزارة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر الطائرات العسكرية أو التجارية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتطالب السفارة الأمريكية منذ عدة أيام مواطنيها بالسفر برحلات تجارية خارج إثيوبيا، وتقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
09:18 PM

أمريكا تدعو مواطنيها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا

"الخارجية" بينت عدم وجود خطط للإجلاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
741

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، مواطنيها المتواجدين في في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا.

وأوضحت الوزارة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر الطائرات العسكرية أو التجارية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتطالب السفارة الأمريكية منذ عدة أيام مواطنيها بالسفر برحلات تجارية خارج إثيوبيا، وتقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة