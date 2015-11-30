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أمانة الشرقية تنفّذ 938 جولة رقابية.. وتعقّم 750 موقعاً في الدمام

مركز البلاغات 940 استقبل 2970 بلاغاً خلال الأسبوع الماضي

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 938 جولة رقابية صحية استهدفت المراكز التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة في مدينة الدمام، أسفرت عن ضبط تسع مخالفات لعدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" وثلاث مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 746 موقعاً في مدينة الدمام، وذلك بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، واستخدام 145183 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 8603 أطنان من النفايات، وإزالة 4144 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.

من جانب آخر، أشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل خلال الأسبوع الماضي 2969 بلاغاً عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والحدائق والأسواق.

ودعت في الوقت نفسه، المواطنين والمقيمين، إلى التواصل مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد 940.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تنفّذ 938 جولة رقابية.. وتعقّم 750 موقعاً في الدمام
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 938 جولة رقابية صحية استهدفت المراكز التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة في مدينة الدمام، أسفرت عن ضبط تسع مخالفات لعدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" وثلاث مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 746 موقعاً في مدينة الدمام، وذلك بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، واستخدام 145183 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 8603 أطنان من النفايات، وإزالة 4144 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.

من جانب آخر، أشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل خلال الأسبوع الماضي 2969 بلاغاً عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والحدائق والأسواق.

ودعت في الوقت نفسه، المواطنين والمقيمين، إلى التواصل مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد 940.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
02:08 PM

أمانة الشرقية تنفّذ 938 جولة رقابية.. وتعقّم 750 موقعاً في الدمام

مركز البلاغات 940 استقبل 2970 بلاغاً خلال الأسبوع الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 938 جولة رقابية صحية استهدفت المراكز التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة في مدينة الدمام، أسفرت عن ضبط تسع مخالفات لعدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" وثلاث مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 746 موقعاً في مدينة الدمام، وذلك بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، واستخدام 145183 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 8603 أطنان من النفايات، وإزالة 4144 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.

من جانب آخر، أشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل خلال الأسبوع الماضي 2969 بلاغاً عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والحدائق والأسواق.

ودعت في الوقت نفسه، المواطنين والمقيمين، إلى التواصل مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد 940.

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