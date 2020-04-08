لليوم الثاني بماليزيا.. حالات الشفاء من كورونا أعلى من الإصابات

166 شخصاً خرجوا من المستشفى مقابل 156 إصابة جديدة

سجلت ماليزيا، لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع، حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد أعلى من حالات الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية"، عن شفاء 166 حالة من الفيروس وخروجها من المستشفى خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء حتى اليوم 1487 حالة من بين 4119 حالة إصابة مؤكدة منذ الإعلان عن أول حالات إصابة في 25 يناير الماضي.

وبعد تسجيل حالات الإصابة الجديدة، اليوم، تعتبر ماليزيا أول دولة في جنوب شرق آسيا تتجاوز حالات الإصابة لديها أربعة آلاف حالة.

وأوضحت إحصاءات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 65 حالة وفاة بفيروس كورونا.