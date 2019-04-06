النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الخميس العام ينهي معاناة طفل بسبب خراج بالعين

عبر تدخل طبي ناجح دون الحاجة إلى عملية زراعة قناة دمعية

أسهم فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام بقيادة استشاري جراحة تجميل العيون ورئيس قسم العيون بالمستشفى الدكتور علي العضاضي، في إنهاء معاناة أحد الأطفال والذي كان يعاني بسبب خراج كبير بالعين، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الطبية ودون الحاجة إلى عملية زراعة قناة دمعية بالعين، حيث كان الطفل يعاني بسبب خراج كبير بالعين اليسرى مع وجود سدد بالقناة الدمعية ويعاني أيضًا التدميع الدائم.

وأوضحت صحة عسير أنه تم علاج الحالة بداية بالأدوية المناسبة حتى زال الالتهاب، بعد ذلك تم تحضير الطفل لعملية محاولة فتح انسداد القناة الدمعية من دون اللجوء إلى زراعة قناة دمعية جديدة وبالفعل تم استخدام المنظار الأنفي مع التوسيع كأعلى درجة وبعد عدة محاولات كثيرة وجاهدة تم - ولله الحمد - فتح القناة الدمعية من دون اللجوء لعملية زراعية كبرى.

وأضافت أن مثل هذه الحالات تستلزم عادة القيام بعملية كبرى لزراعة قناة دمعية جديدة ولا مجال لمحاولات فتح القناة الدمعية الأساسية وأن مثل هذه الحالة السابق ذكرها تعد من الإنجازات الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى الخميس العام ينهي معاناة طفل بسبب خراج بالعين
سبق

أسهم فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام بقيادة استشاري جراحة تجميل العيون ورئيس قسم العيون بالمستشفى الدكتور علي العضاضي، في إنهاء معاناة أحد الأطفال والذي كان يعاني بسبب خراج كبير بالعين، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الطبية ودون الحاجة إلى عملية زراعة قناة دمعية بالعين، حيث كان الطفل يعاني بسبب خراج كبير بالعين اليسرى مع وجود سدد بالقناة الدمعية ويعاني أيضًا التدميع الدائم.

وأوضحت صحة عسير أنه تم علاج الحالة بداية بالأدوية المناسبة حتى زال الالتهاب، بعد ذلك تم تحضير الطفل لعملية محاولة فتح انسداد القناة الدمعية من دون اللجوء إلى زراعة قناة دمعية جديدة وبالفعل تم استخدام المنظار الأنفي مع التوسيع كأعلى درجة وبعد عدة محاولات كثيرة وجاهدة تم - ولله الحمد - فتح القناة الدمعية من دون اللجوء لعملية زراعية كبرى.

وأضافت أن مثل هذه الحالات تستلزم عادة القيام بعملية كبرى لزراعة قناة دمعية جديدة ولا مجال لمحاولات فتح القناة الدمعية الأساسية وأن مثل هذه الحالة السابق ذكرها تعد من الإنجازات الطبية.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
10:23 PM

مستشفى الخميس العام ينهي معاناة طفل بسبب خراج بالعين

عبر تدخل طبي ناجح دون الحاجة إلى عملية زراعة قناة دمعية

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
298

أسهم فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام بقيادة استشاري جراحة تجميل العيون ورئيس قسم العيون بالمستشفى الدكتور علي العضاضي، في إنهاء معاناة أحد الأطفال والذي كان يعاني بسبب خراج كبير بالعين، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الطبية ودون الحاجة إلى عملية زراعة قناة دمعية بالعين، حيث كان الطفل يعاني بسبب خراج كبير بالعين اليسرى مع وجود سدد بالقناة الدمعية ويعاني أيضًا التدميع الدائم.

وأوضحت صحة عسير أنه تم علاج الحالة بداية بالأدوية المناسبة حتى زال الالتهاب، بعد ذلك تم تحضير الطفل لعملية محاولة فتح انسداد القناة الدمعية من دون اللجوء إلى زراعة قناة دمعية جديدة وبالفعل تم استخدام المنظار الأنفي مع التوسيع كأعلى درجة وبعد عدة محاولات كثيرة وجاهدة تم - ولله الحمد - فتح القناة الدمعية من دون اللجوء لعملية زراعية كبرى.

وأضافت أن مثل هذه الحالات تستلزم عادة القيام بعملية كبرى لزراعة قناة دمعية جديدة ولا مجال لمحاولات فتح القناة الدمعية الأساسية وأن مثل هذه الحالة السابق ذكرها تعد من الإنجازات الطبية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,224
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,495
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,187
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,133

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة