"رئيس هيئة جدة" يلتقي مدير عام مطار الملك عبدالعزيز لتفعيل الحملات التوعوية

بَحَثَا سبل التعاون وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة وتعزيز روح المواطنة

زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة الشيخ عصام شحاتة، مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المهندس عصام نور؛ في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإدارة العامة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة لنشر المحتوى التوعوي للحملات والأنشطة التي تطلقها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالاستفادة من محيط الصالات الداخلية والشاشات الإلكترونية والرقمية، المنتشرة في صالات الخطوط السعودية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتشمل الحملات حملة (الخوارج شرار الخلق)، التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار الضالة وتعزيز روح المواطنة لدى المواطنين، وتحذير الناس من فِرَق الخوارج والجماعات الإرهابية.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة المكلف الشيخ يحيى بن علي الحازمي، ضرورة تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة؛ لنشر المحتوى التوعوي للرئاسة العامة على أوسع نطاق.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.