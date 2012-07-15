النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجمع الملك عبدالله الطبي ينفذ حملة تطعيمات لـ 350 من منسوبي أمن المنشآت

من المشاركين في مهمة الحج ضد الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية

نفذ مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بقسم التحصينات بإدارة الصحة العامة حملة تطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية وضد الحمى الشوكية بمقر العيادة الطبية بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة، حيث استهدفت الحملة تطعيم المشاركين في مهمة حج 1440هـ لتنظيم الحشود بالمشاعر المقدسة والبالغ عددهم 350 رجل أمن بمختلف الرتب العسكرية.

ومجمع الملك عبدالله الطبي بجدة مركز تخصصي للتعامل مع الأمراض المعدية والوبائية ويحتوي على أقسام عزل تستخدم للأمراض المعدية مجهزة بكوادر متخصصة من أطباء وتمريض ومكافحة العدوى مؤهلين ومدربين بكيفية التعامل مع حالات الأمراض المعدية بتطبيق معايير دقيقة تمنع من انتشار العدوى.

وجه المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي الأقسام المختصة بتنفيذ الحملة بعد تنسيق سابق بين الجهتين، للتأكيد بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية ولرفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج "الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية"، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها خلال موسم الحج.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية أخذ التطعيمات والتحصينات للوقاية من الأمراض كونها هي حجر الأساس للصحة العامة ووسيلة يتم بواسطتها حماية الشخص من الإصابة بالأمراض المعدية – لا قدر الله.

الجدير بالذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بدأ استعداداته وجاهزيته لموسم حج هذا العام في أول شهر ذي القعدة الجاري بتكثيف الجهود في جميع الأقسام الطبية والفنية والإدارية خاصة قسم الطوارئ والكوارث لاستقبال الحالات المرضية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام التي تستدعي حالاتهم للتدخل السريع لإنقاذ حياتهم – بعد إرادة الله – وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وما وفرته الدولة -حفظها الله- في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وهم في صحة وعافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجمع الملك عبدالله الطبي ينفذ حملة تطعيمات لـ 350 من منسوبي أمن المنشآت
سبق

نفذ مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بقسم التحصينات بإدارة الصحة العامة حملة تطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية وضد الحمى الشوكية بمقر العيادة الطبية بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة، حيث استهدفت الحملة تطعيم المشاركين في مهمة حج 1440هـ لتنظيم الحشود بالمشاعر المقدسة والبالغ عددهم 350 رجل أمن بمختلف الرتب العسكرية.

ومجمع الملك عبدالله الطبي بجدة مركز تخصصي للتعامل مع الأمراض المعدية والوبائية ويحتوي على أقسام عزل تستخدم للأمراض المعدية مجهزة بكوادر متخصصة من أطباء وتمريض ومكافحة العدوى مؤهلين ومدربين بكيفية التعامل مع حالات الأمراض المعدية بتطبيق معايير دقيقة تمنع من انتشار العدوى.

وجه المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي الأقسام المختصة بتنفيذ الحملة بعد تنسيق سابق بين الجهتين، للتأكيد بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية ولرفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج "الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية"، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها خلال موسم الحج.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية أخذ التطعيمات والتحصينات للوقاية من الأمراض كونها هي حجر الأساس للصحة العامة ووسيلة يتم بواسطتها حماية الشخص من الإصابة بالأمراض المعدية – لا قدر الله.

الجدير بالذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بدأ استعداداته وجاهزيته لموسم حج هذا العام في أول شهر ذي القعدة الجاري بتكثيف الجهود في جميع الأقسام الطبية والفنية والإدارية خاصة قسم الطوارئ والكوارث لاستقبال الحالات المرضية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام التي تستدعي حالاتهم للتدخل السريع لإنقاذ حياتهم – بعد إرادة الله – وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وما وفرته الدولة -حفظها الله- في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وهم في صحة وعافية.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
10:01 PM

مجمع الملك عبدالله الطبي ينفذ حملة تطعيمات لـ 350 من منسوبي أمن المنشآت

من المشاركين في مهمة الحج ضد الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
2,814

نفذ مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بقسم التحصينات بإدارة الصحة العامة حملة تطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية وضد الحمى الشوكية بمقر العيادة الطبية بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة، حيث استهدفت الحملة تطعيم المشاركين في مهمة حج 1440هـ لتنظيم الحشود بالمشاعر المقدسة والبالغ عددهم 350 رجل أمن بمختلف الرتب العسكرية.

ومجمع الملك عبدالله الطبي بجدة مركز تخصصي للتعامل مع الأمراض المعدية والوبائية ويحتوي على أقسام عزل تستخدم للأمراض المعدية مجهزة بكوادر متخصصة من أطباء وتمريض ومكافحة العدوى مؤهلين ومدربين بكيفية التعامل مع حالات الأمراض المعدية بتطبيق معايير دقيقة تمنع من انتشار العدوى.

وجه المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي الأقسام المختصة بتنفيذ الحملة بعد تنسيق سابق بين الجهتين، للتأكيد بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية ولرفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج "الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية"، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها خلال موسم الحج.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية أخذ التطعيمات والتحصينات للوقاية من الأمراض كونها هي حجر الأساس للصحة العامة ووسيلة يتم بواسطتها حماية الشخص من الإصابة بالأمراض المعدية – لا قدر الله.

الجدير بالذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بدأ استعداداته وجاهزيته لموسم حج هذا العام في أول شهر ذي القعدة الجاري بتكثيف الجهود في جميع الأقسام الطبية والفنية والإدارية خاصة قسم الطوارئ والكوارث لاستقبال الحالات المرضية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام التي تستدعي حالاتهم للتدخل السريع لإنقاذ حياتهم – بعد إرادة الله – وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وما وفرته الدولة -حفظها الله- في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وهم في صحة وعافية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,867
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,996
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,808

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة