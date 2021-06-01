نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 5 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.