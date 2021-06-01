نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-01
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
11:29 AM
نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.