هيئة الأمر بالمعروف بعسير تستعد لإجازة عيد الأضحى بخطة متكاملة

يتخللها تنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والمتنزهات

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير استعداداته للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والمتنزهات، ويتخللها برامج وقائية وتوعوية عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في الطرقات والأسواق وأماكن التنزه، متضمنة مسائل وتوجيهات شرعية كأعمال العشر من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك وبطاقات وقائية توعوية.

وبين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، أن هذه الخطة التي شملت جميع هيئات محافظات المنطقة وينفذها عدد كاف من الأعضاء، تأتي بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.