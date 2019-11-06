وزير الطاقة يبحث دعم التعاون الاقتصادي مع وزيرَيْن سنغافوريَّيْن

ناقش معهما الطرفان أهمية مواجهة تحديات التنمية المستدامة

التقى اليوم وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، كبير وزراء سنغافورة ووزير التجارة والصناعة الدكتور كوه بوه كون، ووزير البيئة والموارد المائية ماساقوس ذو الكفلي.

وقد ناقشوا في اللقاء الرغبة بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وتبادَلَ الجانبان وجهات النظر في الاقتصاد الدائري للكربون، ومعالجة الانبعاثات الكربونية، وأهمية التوازن والشمولية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إلى جانب أهمية تحقيق التوازن في مزيج الطاقة.

كما ناقش الطرفان أهمية مواجهة تحديات التنمية المستدامة التي تقدر ضمنًا جميع الخيارات، وتشجع جهود الحد من تراكمات الكربون كافة في الغلاف الجوي، وفي الوقت نفسه أيضًا تعمل على تسهيل النمو الاقتصادي العالمي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص الواعدة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بجوانب الطاقة، وسبل تطويرها، ورغبة الحكومة السنغافورية في المساهمة في برامج ومشاريع تحقيق رؤية السعودية 2030، إضافة إلى تبادل الآراء في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.