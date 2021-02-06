دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء العملاء والشركاء إلى الاستفادة من مجموعة الخدمات والمنصات الإلكترونية التي توفرها دون الحاجة للحضور إلى مراكز دعم الأعمال والفروع. وتتيح "الغذاء والدواء" للراغبين في التواصل معها إلكترونيًا لتقديم الخدمات وتلقي البلاغات والاستفسارات قنوات عدة، تشمل مركز الاتصال الموحد (19999)، وتطبيق "طمني" المتوفر عبر نظامي "ios" و"أندرويد"، أو عبر البريد الإلكتروني الموحّد (CEC@SFDA.GOV.SA)، أو من خلال المراسلة عبر تطبيق الواتس أب (0118806060)، إضافةً إلى شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وغيرها من الخدمات التي يمكن التعرّف عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة ( www.sfda.gov.sa ). كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة "ننجزها" على الموقع الإلكتروني لإتمام الطلبات في جميع المجالات التي تشرف عليها "الهيئة" (غذاء، دواء، أجهزة طبية، أعلاف، مبيدات، تجميل)، وتقديم البلاغات ومتابعة المعاملات، والاعتراض على عقوبة أو مخالفة أو إجراء، أو إعادة النظر في عدم الفسح، وذلك بعد تعبئة البيانات اللازمة. ويأتي ذلك في إطار سعي "الغذاء والدواء" لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها، تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، وحرصًا منها على مواكبة التحول الرقمي.

"الغذاء والدواء" تدعو عملاءها إلى استخدام الخدمات الرقمية دون الحاجة لزيارة مقار العمل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-06 دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء العملاء والشركاء إلى الاستفادة من مجموعة الخدمات والمنصات الإلكترونية التي توفرها دون الحاجة للحضور إلى مراكز دعم الأعمال والفروع.

وتتيح "الغذاء والدواء" للراغبين في التواصل معها إلكترونيًا لتقديم الخدمات وتلقي البلاغات والاستفسارات قنوات عدة، تشمل مركز الاتصال الموحد (19999)، وتطبيق "طمني" المتوفر عبر نظامي "ios" و"أندرويد"، أو عبر البريد الإلكتروني الموحّد (CEC@SFDA.GOV.SA)، أو من خلال المراسلة عبر تطبيق الواتس أب (0118806060)، إضافةً إلى شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وغيرها من الخدمات التي يمكن التعرّف عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (www.sfda.gov.sa).

كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة "ننجزها" على الموقع الإلكتروني لإتمام الطلبات في جميع المجالات التي تشرف عليها "الهيئة" (غذاء، دواء، أجهزة طبية، أعلاف، مبيدات، تجميل)، وتقديم البلاغات ومتابعة المعاملات، والاعتراض على عقوبة أو مخالفة أو إجراء، أو إعادة النظر في عدم الفسح، وذلك بعد تعبئة البيانات اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار سعي "الغذاء والدواء" لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها، تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، وحرصًا منها على مواكبة التحول الرقمي.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 05:44 PM

اخر تعديل 06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 06:06 PM

"الغذاء والدواء" تدعو عملاءها إلى استخدام الخدمات الرقمية دون الحاجة لزيارة مقار العمل طالبت الاستفادة من خدمة "ننجزها" على الموقع الإلكتروني لإتمام الطلبات





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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء العملاء والشركاء إلى الاستفادة من مجموعة الخدمات والمنصات الإلكترونية التي توفرها دون الحاجة للحضور إلى مراكز دعم الأعمال والفروع.

وتتيح "الغذاء والدواء" للراغبين في التواصل معها إلكترونيًا لتقديم الخدمات وتلقي البلاغات والاستفسارات قنوات عدة، تشمل مركز الاتصال الموحد (19999)، وتطبيق "طمني" المتوفر عبر نظامي "ios" و"أندرويد"، أو عبر البريد الإلكتروني الموحّد (CEC@SFDA.GOV.SA)، أو من خلال المراسلة عبر تطبيق الواتس أب (0118806060)، إضافةً إلى شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وغيرها من الخدمات التي يمكن التعرّف عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (www.sfda.gov.sa).

كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة "ننجزها" على الموقع الإلكتروني لإتمام الطلبات في جميع المجالات التي تشرف عليها "الهيئة" (غذاء، دواء، أجهزة طبية، أعلاف، مبيدات، تجميل)، وتقديم البلاغات ومتابعة المعاملات، والاعتراض على عقوبة أو مخالفة أو إجراء، أو إعادة النظر في عدم الفسح، وذلك بعد تعبئة البيانات اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار سعي "الغذاء والدواء" لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها، تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، وحرصًا منها على مواكبة التحول الرقمي.