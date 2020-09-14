النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 607 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1060 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة عم الزميل "آل شاطر"

انتقل إلى رحمة الله علي بن محمد بن رفدة، عم الزميل الصحفي أحمد بن دشن آل شاطر مساء يوم أمس بمدينة جدة، بعد معاناة طويلة مع المرض. ويتقبل الزميل أحمد التعازي على جوال رقم 0590144414..
"سبق" تتقدم بأحر التعازي إلى شقيق الفقيد دشن بن محمد بن رفدة وأبناء الفقيد أحمد ومحمد وعبدالعزيز وشقيقتهم، وإلى أسرة آل شاطر كافة، سائلة المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة عم الزميل "آل شاطر"
سبق

انتقل إلى رحمة الله علي بن محمد بن رفدة، عم الزميل الصحفي أحمد بن دشن آل شاطر مساء يوم أمس بمدينة جدة، بعد معاناة طويلة مع المرض. ويتقبل الزميل أحمد التعازي على جوال رقم 0590144414..
"سبق" تتقدم بأحر التعازي إلى شقيق الفقيد دشن بن محمد بن رفدة وأبناء الفقيد أحمد ومحمد وعبدالعزيز وشقيقتهم، وإلى أسرة آل شاطر كافة، سائلة المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
04:13 PM

وفاة عم الزميل "آل شاطر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
160

انتقل إلى رحمة الله علي بن محمد بن رفدة، عم الزميل الصحفي أحمد بن دشن آل شاطر مساء يوم أمس بمدينة جدة، بعد معاناة طويلة مع المرض. ويتقبل الزميل أحمد التعازي على جوال رقم 0590144414..
"سبق" تتقدم بأحر التعازي إلى شقيق الفقيد دشن بن محمد بن رفدة وأبناء الفقيد أحمد ومحمد وعبدالعزيز وشقيقتهم، وإلى أسرة آل شاطر كافة، سائلة المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,985
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,609
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,555

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة