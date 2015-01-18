السودان .. مقتل 7 متظاهرين في احتجاجات شهدتها البلاد
إصابة 100 بالرصاص
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الاثنين)، أن سبعة متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان على "فيسبوك": "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة متظاهرين برصاص السلطات خلال فضها مواكب الشعب السلمية، ليصبح العدد الكلي سبعة قتلى في مليونية 17 يناير".
وأوضحت أن نحو مائة متظاهر أُصيبوا بالرصاص الحي.
السودان .. مقتل 7 متظاهرين في احتجاجات شهدتها البلاد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-17
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الاثنين)، أن سبعة متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان على "فيسبوك": "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة متظاهرين برصاص السلطات خلال فضها مواكب الشعب السلمية، ليصبح العدد الكلي سبعة قتلى في مليونية 17 يناير".
وأوضحت أن نحو مائة متظاهر أُصيبوا بالرصاص الحي.
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:13 PM
السودان .. مقتل 7 متظاهرين في احتجاجات شهدتها البلاد
إصابة 100 بالرصاص
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الاثنين)، أن سبعة متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان على "فيسبوك": "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة متظاهرين برصاص السلطات خلال فضها مواكب الشعب السلمية، ليصبح العدد الكلي سبعة قتلى في مليونية 17 يناير".
وأوضحت أن نحو مائة متظاهر أُصيبوا بالرصاص الحي.