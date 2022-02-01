فتاة تدلت من حريق الطابق التاسع.. شاهد تعلق رجلين بالهواء لإنقاذها

اشتعلت النيران الكثيفة بشقة في الطابق التاسع في مبنى سكني بالعاصمة الروسية موسكو، ومن نافذة الشقة خرجت فتاة محاولة النجاة بنفسها، ومن الطابق الثامن وقف رجلان على إطار النافذة وتعلقا في الهواء ليستقبلا الفتاة الهابطة من أعلى.

وحسب قناة "360 تي في" الروسية، فقد اندلع الحريق يوم 29 يناير الماضي، في شقة بالطابق التاسع في حي تشيرتانوفو بموسكو.

يظهر الفيديو الذي بثته القناة حريقًا ضخمًا يلتهم الشقة ونيران ودخانًا كثيفين يخرجان من نوافذ الشقة، وفي لحظة واحدة ظهرت فتاة من النافذة لم تجد مهربًا من النيران إلا عبر النافذة.

وفي الطابق الثامن، قفز رجلان من النافذة، وتعلقا بإطار النافذة ثم مدا أيديهما وأمسكا بالفتاة من ساقيها وأنزلاها إلى شقتهما.

ونقلت القناة عن شاهد عيان، إن أحد الرجلين أصيب بحروق في يده وأن الآخر أصيب بجروح وشظايا زجاج، كلاهما نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تذكر وسائل الإعلام أسباب اندلاع الحريق، الذي تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليها.