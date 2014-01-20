النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موهبة": بدء التسجيل في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لمرشحي المشروع الوطني

في جميع المراكز المحوسبة لمرشحي "موهبة" من طلاب وطالبات الثالث المتوسط

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ممثلة في الإدارة العامة للتعرف على الموهوبين والتوجيه، فتح باب التسجيل في "اختبارات كفايات اللغة الانجليزية STEP" في جميع المراكز المحوسبة في المملكة، لمرشحي موهبة من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط 2019، لإتاحة الفرصة للمرشحين منهم في "المشروع الوطني" للتسجيل، الذي يستمر على مدى شهرين بدءاً من اليوم حتى 19 مارس المقبل.

وأوضحت إدارة التعرف والتوجيه، أن الاختبار مخصص فقط للطلاب والطالبات من فئة الصف الثالث المتوسط من الذين تمّ ترشيحهم في المشروع الوطني للتعرُّف على الموهوبين لعام 2019، ويتم التسجيل من قِبل الطالب مباشرة عن طريق الدخول إلى حسابه في موقع المركز الوطني للقياس، حيث ستظهر له الاختبارات المتاحة ومواعيدها، ولن يتمكن أيُّ طالبٍ غير مرشح في المشروع من التسجيل في هذا الاختبار.

وبيّن الأمين العام للمؤسسة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي؛ أن "موهبة" تهدف من هذا الإجراء إلى تجويد العيّنة المرشحة من خلال التسهيل على الطلبة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم من خلال توفير إمكانية اختيار الوقت المناسب للتسجيل، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من برامج ومبادرات المؤسسة، ومشاركاتها الدولية، كما تمهّد الطريق أمامهم للالتحاق ببرنامج "التميُّز" للتقديم إلى الجامعات الأمريكية المرموقة، إضافة إلى فرصة الالتحاق ببعثة "موهبة".

وبيّن أن عدد المرشحين المدعوين إلى دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) يزيد على 17 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أنها خطوة تأخذ بيد الموهوبين وتضعهم على المسار الصحيح، بوصفهم ثروة وطنية تحتاج إلى رعاية ودعم وصقل، والانطلاق بها نحو آفاق مستقبلية واعدة.

وأضاف الدكتور المتحمي؛ أن "موهبة" تسعى خلال المرحلة المقبلة؛ ليس فقط إلى تمكين المؤسسات التعليمية لتقوم بدور تنفيذي في الميدان بدعم وتمكين من موهبة، وإنما أيضاً تمكين الموهوبين والموهوبات وتأهيلهم، وهم رأس مال الوطن الحقيقي، من المنافسة وتمثيل الوطن أمام دول العالم الأول وحصد الجوائز.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موهبة": بدء التسجيل في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لمرشحي المشروع الوطني
سبق

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ممثلة في الإدارة العامة للتعرف على الموهوبين والتوجيه، فتح باب التسجيل في "اختبارات كفايات اللغة الانجليزية STEP" في جميع المراكز المحوسبة في المملكة، لمرشحي موهبة من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط 2019، لإتاحة الفرصة للمرشحين منهم في "المشروع الوطني" للتسجيل، الذي يستمر على مدى شهرين بدءاً من اليوم حتى 19 مارس المقبل.

وأوضحت إدارة التعرف والتوجيه، أن الاختبار مخصص فقط للطلاب والطالبات من فئة الصف الثالث المتوسط من الذين تمّ ترشيحهم في المشروع الوطني للتعرُّف على الموهوبين لعام 2019، ويتم التسجيل من قِبل الطالب مباشرة عن طريق الدخول إلى حسابه في موقع المركز الوطني للقياس، حيث ستظهر له الاختبارات المتاحة ومواعيدها، ولن يتمكن أيُّ طالبٍ غير مرشح في المشروع من التسجيل في هذا الاختبار.

وبيّن الأمين العام للمؤسسة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي؛ أن "موهبة" تهدف من هذا الإجراء إلى تجويد العيّنة المرشحة من خلال التسهيل على الطلبة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم من خلال توفير إمكانية اختيار الوقت المناسب للتسجيل، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من برامج ومبادرات المؤسسة، ومشاركاتها الدولية، كما تمهّد الطريق أمامهم للالتحاق ببرنامج "التميُّز" للتقديم إلى الجامعات الأمريكية المرموقة، إضافة إلى فرصة الالتحاق ببعثة "موهبة".

وبيّن أن عدد المرشحين المدعوين إلى دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) يزيد على 17 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أنها خطوة تأخذ بيد الموهوبين وتضعهم على المسار الصحيح، بوصفهم ثروة وطنية تحتاج إلى رعاية ودعم وصقل، والانطلاق بها نحو آفاق مستقبلية واعدة.

وأضاف الدكتور المتحمي؛ أن "موهبة" تسعى خلال المرحلة المقبلة؛ ليس فقط إلى تمكين المؤسسات التعليمية لتقوم بدور تنفيذي في الميدان بدعم وتمكين من موهبة، وإنما أيضاً تمكين الموهوبين والموهوبات وتأهيلهم، وهم رأس مال الوطن الحقيقي، من المنافسة وتمثيل الوطن أمام دول العالم الأول وحصد الجوائز.‏

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:40 AM

"موهبة": بدء التسجيل في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لمرشحي المشروع الوطني

في جميع المراكز المحوسبة لمرشحي "موهبة" من طلاب وطالبات الثالث المتوسط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,265

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ممثلة في الإدارة العامة للتعرف على الموهوبين والتوجيه، فتح باب التسجيل في "اختبارات كفايات اللغة الانجليزية STEP" في جميع المراكز المحوسبة في المملكة، لمرشحي موهبة من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط 2019، لإتاحة الفرصة للمرشحين منهم في "المشروع الوطني" للتسجيل، الذي يستمر على مدى شهرين بدءاً من اليوم حتى 19 مارس المقبل.

وأوضحت إدارة التعرف والتوجيه، أن الاختبار مخصص فقط للطلاب والطالبات من فئة الصف الثالث المتوسط من الذين تمّ ترشيحهم في المشروع الوطني للتعرُّف على الموهوبين لعام 2019، ويتم التسجيل من قِبل الطالب مباشرة عن طريق الدخول إلى حسابه في موقع المركز الوطني للقياس، حيث ستظهر له الاختبارات المتاحة ومواعيدها، ولن يتمكن أيُّ طالبٍ غير مرشح في المشروع من التسجيل في هذا الاختبار.

وبيّن الأمين العام للمؤسسة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي؛ أن "موهبة" تهدف من هذا الإجراء إلى تجويد العيّنة المرشحة من خلال التسهيل على الطلبة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم من خلال توفير إمكانية اختيار الوقت المناسب للتسجيل، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من برامج ومبادرات المؤسسة، ومشاركاتها الدولية، كما تمهّد الطريق أمامهم للالتحاق ببرنامج "التميُّز" للتقديم إلى الجامعات الأمريكية المرموقة، إضافة إلى فرصة الالتحاق ببعثة "موهبة".

وبيّن أن عدد المرشحين المدعوين إلى دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) يزيد على 17 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أنها خطوة تأخذ بيد الموهوبين وتضعهم على المسار الصحيح، بوصفهم ثروة وطنية تحتاج إلى رعاية ودعم وصقل، والانطلاق بها نحو آفاق مستقبلية واعدة.

وأضاف الدكتور المتحمي؛ أن "موهبة" تسعى خلال المرحلة المقبلة؛ ليس فقط إلى تمكين المؤسسات التعليمية لتقوم بدور تنفيذي في الميدان بدعم وتمكين من موهبة، وإنما أيضاً تمكين الموهوبين والموهوبات وتأهيلهم، وهم رأس مال الوطن الحقيقي، من المنافسة وتمثيل الوطن أمام دول العالم الأول وحصد الجوائز.‏

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,370
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,104
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,498
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,364

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة