"موهبة": بدء التسجيل في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لمرشحي المشروع الوطني

في جميع المراكز المحوسبة لمرشحي "موهبة" من طلاب وطالبات الثالث المتوسط

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ممثلة في الإدارة العامة للتعرف على الموهوبين والتوجيه، فتح باب التسجيل في "اختبارات كفايات اللغة الانجليزية STEP" في جميع المراكز المحوسبة في المملكة، لمرشحي موهبة من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط 2019، لإتاحة الفرصة للمرشحين منهم في "المشروع الوطني" للتسجيل، الذي يستمر على مدى شهرين بدءاً من اليوم حتى 19 مارس المقبل.

وأوضحت إدارة التعرف والتوجيه، أن الاختبار مخصص فقط للطلاب والطالبات من فئة الصف الثالث المتوسط من الذين تمّ ترشيحهم في المشروع الوطني للتعرُّف على الموهوبين لعام 2019، ويتم التسجيل من قِبل الطالب مباشرة عن طريق الدخول إلى حسابه في موقع المركز الوطني للقياس، حيث ستظهر له الاختبارات المتاحة ومواعيدها، ولن يتمكن أيُّ طالبٍ غير مرشح في المشروع من التسجيل في هذا الاختبار.

وبيّن الأمين العام للمؤسسة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي؛ أن "موهبة" تهدف من هذا الإجراء إلى تجويد العيّنة المرشحة من خلال التسهيل على الطلبة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم من خلال توفير إمكانية اختيار الوقت المناسب للتسجيل، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من برامج ومبادرات المؤسسة، ومشاركاتها الدولية، كما تمهّد الطريق أمامهم للالتحاق ببرنامج "التميُّز" للتقديم إلى الجامعات الأمريكية المرموقة، إضافة إلى فرصة الالتحاق ببعثة "موهبة".

وبيّن أن عدد المرشحين المدعوين إلى دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) يزيد على 17 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أنها خطوة تأخذ بيد الموهوبين وتضعهم على المسار الصحيح، بوصفهم ثروة وطنية تحتاج إلى رعاية ودعم وصقل، والانطلاق بها نحو آفاق مستقبلية واعدة.

وأضاف الدكتور المتحمي؛ أن "موهبة" تسعى خلال المرحلة المقبلة؛ ليس فقط إلى تمكين المؤسسات التعليمية لتقوم بدور تنفيذي في الميدان بدعم وتمكين من موهبة، وإنما أيضاً تمكين الموهوبين والموهوبات وتأهيلهم، وهم رأس مال الوطن الحقيقي، من المنافسة وتمثيل الوطن أمام دول العالم الأول وحصد الجوائز.‏