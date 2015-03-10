"الصحة" تدعو في رسالة تذكيرية وتوعوية إلى استخدام تطبيقها المجاني

في حال الحاجة لأي استشارة طبية مهما كان نوعها

جدَّدت وزارة الصحة في رسالة تذكيرية وتوعوية منها لعموم المواطنين دعوتها لاستخدام تطبيق "صحة" المجاني في حال الحاجة لأي استشارة طبية مهما كان نوعها.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الصحة في رسالتها أنه "نظرًا لظروف المنطقة الراهنة، ورغبة في زيادة رفع الوعي بين أهلنا وأحبابنا، نعاود التذكير للجميع بأنه في حال احتياجكم لأي استشارة طبية مهما كان نوعها، وبدلاً من تكلُّف العناء، والذهاب للمستشفى أو المراكز الصحية، وفَّرت وزارة الصحة تطبيق (صحة)، وهي خدمة مجانية متاحة للجميع".

وأضافت: "من خلال هذه الخدمة تستطيع التواصل مع طبيبك مباشرة، سواء من خلال الرسائل النصية (الرسائل الصوتية)، أو الاتصال المباشر الصوتي، أو المرئي.. وستتلقى كامل الخدمة، بما فيها الحصول على الوصفة، إذا تطلَّب الأمر، وكذلك سيكون لديك قرار واضح ما إذا تطلب الأمر بالفعل زيارة الطوارئ أو المركز الصحي. مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية".

ووضعت "الصحة" في نهاية رسالتها رابط التطبيق، وهو: https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/sehha-app.aspx