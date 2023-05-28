بلدية دومة الجندل تطور عدداً من الميادين العامة والتقاطعات الحيوية

تم تزيين أحدها بشعار رؤية المملكة 2030

قامت بلدية محافظة دومة الجندل في منطقة الجوف بتطوير عدد من الميادين العامة والتقاطعات الحيوية وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التنموية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أنه تم العمل على تطوير تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك عبدالعزيز، وذلك من خلال تنفيذ دوار وفق تصميم هندسي جمالي وتزيينه بأحد المجسمات الجمالية، وكذلك تطوير تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير عبدالإله، وذلك من خلال إزالة إشارة المرور.

وأضاف المهندس "العنزي" أنه تم إنشاء دوار وتركيب مجسم جمالي وسط الدوار، كما تم العمل على تطوير تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، من خلال إنشاء دوار وسارية تحمل راية الوطن، وتعتبر الأعلى في منطقة الجوف، وتركيب مجسم جمالي أسفل الراية يحمل شعار رؤية المملكة 2030، كما شملت الأعمال التي نفذتها البلدية أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة في عدد من أحياء المحافظة.

وأشار "العنزي" إلى أنه تم العمل كذلك على تهيئة وصيانة عدد من الشوارع العامة من خلال كشط وإعادة سفلتة، وأيضاً شهدت المحافظة أعمال تحسين للمشهد الحضري، حيث تم زراعة عدد من المسطحات الخضراء، وتركيب عدد من أشكال الزينة، وأيضاً إزالة الانقاض ورفع المخلفات.

وأبان أن الأعمال شملت تنفيذ مداخل جمالية للمحافظة من الجهة الشرقية والجهة الغربية، وجارٍ العمل على إنجاز عدد من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، تشمل إنشاء شبكات وعبارات صندوقية من الخرسانة، كما أوضح المهندس فهد بن إبراهيم النوره العنزي أن إنجاز المشاريع أسهم في تحسين المشهد الحضري وفق رؤية 2030.