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تحطم طائرة عسكرية إيرانية.. ومقتل طياريها الاثنين

من طراز "ميج" وإرسال "هليكوبتر" إلى موقعها

تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية من طراز ميج في شمال غرب البلاد، اليوم (الأربعاء)؛ مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

ونقلت "رويترز" عن وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أنه جرى إرسال طائرة هليكوبتر تابعة للهلال الأحمر إلى موقع تحطم الطائرة قرب جبل سبلان.

تحطم طائرة عسكرية طراز ميج ايران

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحطم طائرة عسكرية إيرانية.. ومقتل طياريها الاثنين
سبق

تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية من طراز ميج في شمال غرب البلاد، اليوم (الأربعاء)؛ مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

ونقلت "رويترز" عن وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أنه جرى إرسال طائرة هليكوبتر تابعة للهلال الأحمر إلى موقع تحطم الطائرة قرب جبل سبلان.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
03:46 PM

تحطم طائرة عسكرية إيرانية.. ومقتل طياريها الاثنين

من طراز "ميج" وإرسال "هليكوبتر" إلى موقعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية من طراز ميج في شمال غرب البلاد، اليوم (الأربعاء)؛ مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

ونقلت "رويترز" عن وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أنه جرى إرسال طائرة هليكوبتر تابعة للهلال الأحمر إلى موقع تحطم الطائرة قرب جبل سبلان.

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