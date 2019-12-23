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"الصحة": تسجيل 287 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 113 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصويان": تسجيل خصائص الحجاج والمعتمرين إلكترونيًّا يعكس ريادة المملكة رقميًّا

أكد أهمية التطبيق الجديد في إثراء تجارب المستفيدين من مواطنين أو مقيمين أو زوار

ثمّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، تدشين وزارة الخارجية تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية دون مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، مما سيمكنهم من إصدار التأشيرات إلكترونيًّا.

وقال "الصويان": هذه الخطوة تعكس ريادة وتفوّق المملكة في الخدمات الحكومية الرقمية والتكامل الحكومي؛ بهدف إثراء تجارب المستفيدين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوارًا.

وأضاف: التطبيق الجديد يؤكد مضي المملكة قدمًا في رحلة التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية متميزة وفعّالة تسهم في تسهيل إجراءات المستفيدين وترفع جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من ناحيته، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية فهد النفيعي أهمية دور هيئة الحكومة الرقمية لتمكين التحول الرقمي الحكومي، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، لافتًا إلى فاعلية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي الحكومي.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية تسعى لتفعيل رقمنة الإجراءات وتفعيل قنواتها الرقمية لخدمات التأشيرات عبر شراكات استراتيجية مستحدثة مع شركات شبة حكومية، وتستكمل حاليًا خدمتها الرقمية في تسجيل الخصائص الحيوية للمعتمرين والحجاج في دول مختارة بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون القنصلية، وذلك عبر تطبيق الجوال "Saudi Visa Bio".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصويان": تسجيل خصائص الحجاج والمعتمرين إلكترونيًّا يعكس ريادة المملكة رقميًّا
سبق

ثمّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، تدشين وزارة الخارجية تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية دون مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، مما سيمكنهم من إصدار التأشيرات إلكترونيًّا.

وقال "الصويان": هذه الخطوة تعكس ريادة وتفوّق المملكة في الخدمات الحكومية الرقمية والتكامل الحكومي؛ بهدف إثراء تجارب المستفيدين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوارًا.

وأضاف: التطبيق الجديد يؤكد مضي المملكة قدمًا في رحلة التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية متميزة وفعّالة تسهم في تسهيل إجراءات المستفيدين وترفع جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من ناحيته، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية فهد النفيعي أهمية دور هيئة الحكومة الرقمية لتمكين التحول الرقمي الحكومي، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، لافتًا إلى فاعلية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي الحكومي.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية تسعى لتفعيل رقمنة الإجراءات وتفعيل قنواتها الرقمية لخدمات التأشيرات عبر شراكات استراتيجية مستحدثة مع شركات شبة حكومية، وتستكمل حاليًا خدمتها الرقمية في تسجيل الخصائص الحيوية للمعتمرين والحجاج في دول مختارة بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون القنصلية، وذلك عبر تطبيق الجوال "Saudi Visa Bio".

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
02:51 PM

"الصويان": تسجيل خصائص الحجاج والمعتمرين إلكترونيًّا يعكس ريادة المملكة رقميًّا

أكد أهمية التطبيق الجديد في إثراء تجارب المستفيدين من مواطنين أو مقيمين أو زوار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، تدشين وزارة الخارجية تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية دون مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، مما سيمكنهم من إصدار التأشيرات إلكترونيًّا.

وقال "الصويان": هذه الخطوة تعكس ريادة وتفوّق المملكة في الخدمات الحكومية الرقمية والتكامل الحكومي؛ بهدف إثراء تجارب المستفيدين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوارًا.

وأضاف: التطبيق الجديد يؤكد مضي المملكة قدمًا في رحلة التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية متميزة وفعّالة تسهم في تسهيل إجراءات المستفيدين وترفع جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من ناحيته، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية فهد النفيعي أهمية دور هيئة الحكومة الرقمية لتمكين التحول الرقمي الحكومي، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، لافتًا إلى فاعلية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي الحكومي.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية تسعى لتفعيل رقمنة الإجراءات وتفعيل قنواتها الرقمية لخدمات التأشيرات عبر شراكات استراتيجية مستحدثة مع شركات شبة حكومية، وتستكمل حاليًا خدمتها الرقمية في تسجيل الخصائص الحيوية للمعتمرين والحجاج في دول مختارة بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون القنصلية، وذلك عبر تطبيق الجوال "Saudi Visa Bio".

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