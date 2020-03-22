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حاتم المسحل يعلن إصابته بـ "كورونا"

نائب رئيس نادي الاتفاق: اتبعوا التعليمات

أعلن نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل؛ اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المسحل؛ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": تم تشخيصي بالإصابة بكورونا وكنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة، وبحول الله سوف أقضي 14 يوماً بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام "نصيحة: اتبعوا التعليمات {إنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}".

يُذكر أن المملكة سجلت أمس السبت (48) حالة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى (392) حالة مؤكّدة، ومن بين الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر، و5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وهم دون أعراض صحية، وتمّ إجراء العزل، وإغلاق المنشأة احترازياً، وبقية الحالات وهي أغلبيتها كانت ناتجة من اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية؛ كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية، مبيناً أن هذه أمثلة مؤسفة لأثر التجمعات في نشر العدوى سواء في المنازل أو الاستراحات أو الحدائق ونحوها.

فيروس كورونا الجديد حاتم المسحل نادي الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حاتم المسحل يعلن إصابته بـ "كورونا"
سبق

أعلن نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل؛ اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المسحل؛ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": تم تشخيصي بالإصابة بكورونا وكنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة، وبحول الله سوف أقضي 14 يوماً بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام "نصيحة: اتبعوا التعليمات {إنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}".

يُذكر أن المملكة سجلت أمس السبت (48) حالة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى (392) حالة مؤكّدة، ومن بين الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر، و5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وهم دون أعراض صحية، وتمّ إجراء العزل، وإغلاق المنشأة احترازياً، وبقية الحالات وهي أغلبيتها كانت ناتجة من اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية؛ كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية، مبيناً أن هذه أمثلة مؤسفة لأثر التجمعات في نشر العدوى سواء في المنازل أو الاستراحات أو الحدائق ونحوها.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:26 PM

حاتم المسحل يعلن إصابته بـ "كورونا"

نائب رئيس نادي الاتفاق: اتبعوا التعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل؛ اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المسحل؛ عبر حسابه الشخصي على "تويتر": تم تشخيصي بالإصابة بكورونا وكنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة، وبحول الله سوف أقضي 14 يوماً بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام "نصيحة: اتبعوا التعليمات {إنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}".

يُذكر أن المملكة سجلت أمس السبت (48) حالة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى (392) حالة مؤكّدة، ومن بين الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر، و5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وهم دون أعراض صحية، وتمّ إجراء العزل، وإغلاق المنشأة احترازياً، وبقية الحالات وهي أغلبيتها كانت ناتجة من اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية؛ كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية، مبيناً أن هذه أمثلة مؤسفة لأثر التجمعات في نشر العدوى سواء في المنازل أو الاستراحات أو الحدائق ونحوها.

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