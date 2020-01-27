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"بافيل" يفتتح ملتقى مهارات الممارسة العملية بطب أمراض الروماتيزم

استضافته جامعة أم القرى .. للتوعية بالكشف المبكّر وطرق العلاج

افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل؛ ملتقى مهارات الممارسة العملية في طب أمراض الروماتيزم في نسخته العاشرة، الذي نظّمه كرسي الزايدي لأمراض المفاصل والروماتيزم بالجامعة، يوم الجمعة الماضي، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة.

حضر الملتقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الرسيني؛ وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي؛ ووكلاء العمادة.

وتجوّل بافيل؛ بالمعرض المصاحب للملتقى، واستمع لشرحٍ مفصلٍ من المشرف على الكرسي الدكتور هاني المعلم؛ عن ورش العمل والندوات المصاحبة.

وأوضح المشرف العام على كرسي الزايدي لأبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية الطب في جامعة أم القرى الدكتور هاني بن محمد المعلم؛ أن الملتقى شهد مشاركة طبية وأكاديمية مميزة تبين أهمية وأهداف كرسي الزايدي في التوعية بأمراض الروماتيزم، مؤكداً أهمية التركيز على الكشف المبكر، واستخدام أحدث الطرق الطبية في الكشف السريري لمريض الروماتيزم.

وأضاف المعلم؛ أن الكرسي يؤكّد رغبته في أن تكون جامعة أم القرى صرحاً ريادياً في القيام والأشراف والمشاركة في إجراء الأبحاث بمجال الأمراض الروماتيزمية في السعودية.

بدوره، أشار مدير المشاريع في كرسي الزايدي لأبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية الطب في جامعة أم القرى الدكتور أوس الحازمي؛ إلى الدور الذي يلعبه كرسي الزايدي بحثياً وعلمياً وتوعوياً في مجال الأمراض الروماتيزمية.

مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل طب أمراض الروماتيزم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بافيل" يفتتح ملتقى مهارات الممارسة العملية بطب أمراض الروماتيزم
سبق

افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل؛ ملتقى مهارات الممارسة العملية في طب أمراض الروماتيزم في نسخته العاشرة، الذي نظّمه كرسي الزايدي لأمراض المفاصل والروماتيزم بالجامعة، يوم الجمعة الماضي، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة.

حضر الملتقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الرسيني؛ وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي؛ ووكلاء العمادة.

وتجوّل بافيل؛ بالمعرض المصاحب للملتقى، واستمع لشرحٍ مفصلٍ من المشرف على الكرسي الدكتور هاني المعلم؛ عن ورش العمل والندوات المصاحبة.

وأوضح المشرف العام على كرسي الزايدي لأبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية الطب في جامعة أم القرى الدكتور هاني بن محمد المعلم؛ أن الملتقى شهد مشاركة طبية وأكاديمية مميزة تبين أهمية وأهداف كرسي الزايدي في التوعية بأمراض الروماتيزم، مؤكداً أهمية التركيز على الكشف المبكر، واستخدام أحدث الطرق الطبية في الكشف السريري لمريض الروماتيزم.

وأضاف المعلم؛ أن الكرسي يؤكّد رغبته في أن تكون جامعة أم القرى صرحاً ريادياً في القيام والأشراف والمشاركة في إجراء الأبحاث بمجال الأمراض الروماتيزمية في السعودية.

بدوره، أشار مدير المشاريع في كرسي الزايدي لأبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية الطب في جامعة أم القرى الدكتور أوس الحازمي؛ إلى الدور الذي يلعبه كرسي الزايدي بحثياً وعلمياً وتوعوياً في مجال الأمراض الروماتيزمية.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
01:37 PM

"بافيل" يفتتح ملتقى مهارات الممارسة العملية بطب أمراض الروماتيزم

استضافته جامعة أم القرى .. للتوعية بالكشف المبكّر وطرق العلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل؛ ملتقى مهارات الممارسة العملية في طب أمراض الروماتيزم في نسخته العاشرة، الذي نظّمه كرسي الزايدي لأمراض المفاصل والروماتيزم بالجامعة، يوم الجمعة الماضي، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة.

حضر الملتقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الرسيني؛ وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي؛ ووكلاء العمادة.

وتجوّل بافيل؛ بالمعرض المصاحب للملتقى، واستمع لشرحٍ مفصلٍ من المشرف على الكرسي الدكتور هاني المعلم؛ عن ورش العمل والندوات المصاحبة.

وأوضح المشرف العام على كرسي الزايدي لأبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية الطب في جامعة أم القرى الدكتور هاني بن محمد المعلم؛ أن الملتقى شهد مشاركة طبية وأكاديمية مميزة تبين أهمية وأهداف كرسي الزايدي في التوعية بأمراض الروماتيزم، مؤكداً أهمية التركيز على الكشف المبكر، واستخدام أحدث الطرق الطبية في الكشف السريري لمريض الروماتيزم.

وأضاف المعلم؛ أن الكرسي يؤكّد رغبته في أن تكون جامعة أم القرى صرحاً ريادياً في القيام والأشراف والمشاركة في إجراء الأبحاث بمجال الأمراض الروماتيزمية في السعودية.

بدوره، أشار مدير المشاريع في كرسي الزايدي لأبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية الطب في جامعة أم القرى الدكتور أوس الحازمي؛ إلى الدور الذي يلعبه كرسي الزايدي بحثياً وعلمياً وتوعوياً في مجال الأمراض الروماتيزمية.

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