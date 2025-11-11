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يعود بشكل تدريجي.. "عطيف" يقترب من اللعب في مباراة الهلال والنصر

اقترب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عبدالله عطيف، من العودة لمشاركة فريقه بقية منافسات الموسم الرياضي الجاري، بعد انتهاء فترة التأهيل، ولكن بشكل تدريجي.

وكان "عطيف" قد أجرى عملية الرباط الصليبي في مارس الماضي في إسبانيا، بعد تعرضه للإصابة في لقاء فريقه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

الجدير بالذكر أن الهلال تنتظره مباراة حاسمه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر (لم يتحدد موعد النهائي)، كما يسعى الفريق للحفاظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الأول - 10 نقاط) ويواجه النصر في افتتاح الجولة الخامسة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يعود بشكل تدريجي.. "عطيف" يقترب من اللعب في مباراة الهلال والنصر
سبق

اقترب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عبدالله عطيف، من العودة لمشاركة فريقه بقية منافسات الموسم الرياضي الجاري، بعد انتهاء فترة التأهيل، ولكن بشكل تدريجي.

وكان "عطيف" قد أجرى عملية الرباط الصليبي في مارس الماضي في إسبانيا، بعد تعرضه للإصابة في لقاء فريقه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

الجدير بالذكر أن الهلال تنتظره مباراة حاسمه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر (لم يتحدد موعد النهائي)، كما يسعى الفريق للحفاظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الأول - 10 نقاط) ويواجه النصر في افتتاح الجولة الخامسة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
03:21 PM

يعود بشكل تدريجي.. "عطيف" يقترب من اللعب في مباراة الهلال والنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عبدالله عطيف، من العودة لمشاركة فريقه بقية منافسات الموسم الرياضي الجاري، بعد انتهاء فترة التأهيل، ولكن بشكل تدريجي.

وكان "عطيف" قد أجرى عملية الرباط الصليبي في مارس الماضي في إسبانيا، بعد تعرضه للإصابة في لقاء فريقه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

الجدير بالذكر أن الهلال تنتظره مباراة حاسمه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر (لم يتحدد موعد النهائي)، كما يسعى الفريق للحفاظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الأول - 10 نقاط) ويواجه النصر في افتتاح الجولة الخامسة.

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