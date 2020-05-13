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أمانة المدينة المنورة تصدر ١٠٠ رخصة لخدمة المواطنين عن بعد

عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية خلال فترة الإجراءات الوقائية

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، ١٠١ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة: إصدار ٣٩ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٢٦ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ١٦ قرارًا مساحيًّا، وكذلك ٢٠ رخصة حفر تتعلّق بخدمات البنية التحتية.

أمانة منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة المدينة المنورة تصدر ١٠٠ رخصة لخدمة المواطنين عن بعد
سبق

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، ١٠١ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة: إصدار ٣٩ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٢٦ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ١٦ قرارًا مساحيًّا، وكذلك ٢٠ رخصة حفر تتعلّق بخدمات البنية التحتية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
06:04 PM

أمانة المدينة المنورة تصدر ١٠٠ رخصة لخدمة المواطنين عن بعد

عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية خلال فترة الإجراءات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، ١٠١ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة: إصدار ٣٩ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٢٦ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ١٦ قرارًا مساحيًّا، وكذلك ٢٠ رخصة حفر تتعلّق بخدمات البنية التحتية.

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