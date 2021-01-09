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هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وقد نبّه المركز الوطني للأرصاد على هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بـ#منطقة_مكة_المكرمة- #الخرمة #الكامل #بحرة.

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هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة
سبق

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وقد نبّه المركز الوطني للأرصاد على هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بـ#منطقة_مكة_المكرمة- #الخرمة #الكامل #بحرة.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
06:32 PM

هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وقد نبّه المركز الوطني للأرصاد على هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بـ#منطقة_مكة_المكرمة- #الخرمة #الكامل #بحرة.

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