النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

100 مشاركة في برنامج "المواطنة الصالحة" بتعليم عسير

خلال لقاء الحوار السنوي بحضور عدد من القيادات

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، اليوم، لقاء الحوار السنوي الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات بفندق قصر أبها تحت عنوان "المواطنة الصالحة قيم وممارسات"، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، نورة آل مفرح، وعدد من القيادات التعليمية.

وأكد "آل كركمان" في كلمة له على أهمية الحوار وأهدافه في التعبير عن الأفكار والدفاع عنها في إطار حضاري تربوي واستسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومشاركة الطلاب والطالبات بآرائهم لتطوير مهاراتهم، وشدد على أهمية الالتفاف حول الوطن وقيادته بصوت واحد وكلمة واحدة ضد من يحاولون النيل من أمنه، وتطرق إلى التلاحم الوطني ودور الطلاب في الذود عن الوطن وحماية ممتلكاته.

عقب ذلك افتتحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري، جلسات اللقاء التي اشتملت على 100 مشاركة من قائدات المدارس والمعلمات والطالبات وأولياء أمورهم بالمنطقة.

وأدارت "عسيري" ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد خلود العشي، الجلسة الأولى بعنوان "مفهوم المواطنة الصالحة وأهميتها"، بينما أدارت الجلسة الثانية مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث، أحلام حبتر، والمشرفة العامة على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، صالحة الجرعي، بعنوان: "دور الفرد والمجتمع في تحقيق المواطنة الصالحة"، كما أدارت كل من مشرفة إدارة التدريب التربوي الدكتورة لمياء القاضي، ورئيسة ومنسقة برامج المجال الثقافي بإدارة النشاط فاطمة المقرفي، الجلسة الثالثة بعنوان "صور وممارسات المواطنة الصالحة".

وفي الختام قدمن طالبات المنطقة درعين تذكاريين لمدير عام التعليم وللمساعدة للشؤون التعليمية؛ لقاء دعمهما لبرامج الحوار، فيما جرى تكريم اللجان والمدارس المشاركة من قائدات ومعلمات وطالبات وأولياء أمور.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
100 مشاركة في برنامج "المواطنة الصالحة" بتعليم عسير
سبق

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، اليوم، لقاء الحوار السنوي الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات بفندق قصر أبها تحت عنوان "المواطنة الصالحة قيم وممارسات"، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، نورة آل مفرح، وعدد من القيادات التعليمية.

وأكد "آل كركمان" في كلمة له على أهمية الحوار وأهدافه في التعبير عن الأفكار والدفاع عنها في إطار حضاري تربوي واستسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومشاركة الطلاب والطالبات بآرائهم لتطوير مهاراتهم، وشدد على أهمية الالتفاف حول الوطن وقيادته بصوت واحد وكلمة واحدة ضد من يحاولون النيل من أمنه، وتطرق إلى التلاحم الوطني ودور الطلاب في الذود عن الوطن وحماية ممتلكاته.

عقب ذلك افتتحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري، جلسات اللقاء التي اشتملت على 100 مشاركة من قائدات المدارس والمعلمات والطالبات وأولياء أمورهم بالمنطقة.

وأدارت "عسيري" ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد خلود العشي، الجلسة الأولى بعنوان "مفهوم المواطنة الصالحة وأهميتها"، بينما أدارت الجلسة الثانية مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث، أحلام حبتر، والمشرفة العامة على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، صالحة الجرعي، بعنوان: "دور الفرد والمجتمع في تحقيق المواطنة الصالحة"، كما أدارت كل من مشرفة إدارة التدريب التربوي الدكتورة لمياء القاضي، ورئيسة ومنسقة برامج المجال الثقافي بإدارة النشاط فاطمة المقرفي، الجلسة الثالثة بعنوان "صور وممارسات المواطنة الصالحة".

وفي الختام قدمن طالبات المنطقة درعين تذكاريين لمدير عام التعليم وللمساعدة للشؤون التعليمية؛ لقاء دعمهما لبرامج الحوار، فيما جرى تكريم اللجان والمدارس المشاركة من قائدات ومعلمات وطالبات وأولياء أمور.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
08:19 PM

100 مشاركة في برنامج "المواطنة الصالحة" بتعليم عسير

خلال لقاء الحوار السنوي بحضور عدد من القيادات

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
129

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، اليوم، لقاء الحوار السنوي الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات بفندق قصر أبها تحت عنوان "المواطنة الصالحة قيم وممارسات"، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، نورة آل مفرح، وعدد من القيادات التعليمية.

وأكد "آل كركمان" في كلمة له على أهمية الحوار وأهدافه في التعبير عن الأفكار والدفاع عنها في إطار حضاري تربوي واستسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومشاركة الطلاب والطالبات بآرائهم لتطوير مهاراتهم، وشدد على أهمية الالتفاف حول الوطن وقيادته بصوت واحد وكلمة واحدة ضد من يحاولون النيل من أمنه، وتطرق إلى التلاحم الوطني ودور الطلاب في الذود عن الوطن وحماية ممتلكاته.

عقب ذلك افتتحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري، جلسات اللقاء التي اشتملت على 100 مشاركة من قائدات المدارس والمعلمات والطالبات وأولياء أمورهم بالمنطقة.

وأدارت "عسيري" ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد خلود العشي، الجلسة الأولى بعنوان "مفهوم المواطنة الصالحة وأهميتها"، بينما أدارت الجلسة الثانية مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث، أحلام حبتر، والمشرفة العامة على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، صالحة الجرعي، بعنوان: "دور الفرد والمجتمع في تحقيق المواطنة الصالحة"، كما أدارت كل من مشرفة إدارة التدريب التربوي الدكتورة لمياء القاضي، ورئيسة ومنسقة برامج المجال الثقافي بإدارة النشاط فاطمة المقرفي، الجلسة الثالثة بعنوان "صور وممارسات المواطنة الصالحة".

وفي الختام قدمن طالبات المنطقة درعين تذكاريين لمدير عام التعليم وللمساعدة للشؤون التعليمية؛ لقاء دعمهما لبرامج الحوار، فيما جرى تكريم اللجان والمدارس المشاركة من قائدات ومعلمات وطالبات وأولياء أمور.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة