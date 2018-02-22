100 مشاركة في برنامج "المواطنة الصالحة" بتعليم عسير

خلال لقاء الحوار السنوي بحضور عدد من القيادات

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، اليوم، لقاء الحوار السنوي الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات بفندق قصر أبها تحت عنوان "المواطنة الصالحة قيم وممارسات"، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، نورة آل مفرح، وعدد من القيادات التعليمية.

وأكد "آل كركمان" في كلمة له على أهمية الحوار وأهدافه في التعبير عن الأفكار والدفاع عنها في إطار حضاري تربوي واستسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومشاركة الطلاب والطالبات بآرائهم لتطوير مهاراتهم، وشدد على أهمية الالتفاف حول الوطن وقيادته بصوت واحد وكلمة واحدة ضد من يحاولون النيل من أمنه، وتطرق إلى التلاحم الوطني ودور الطلاب في الذود عن الوطن وحماية ممتلكاته.

عقب ذلك افتتحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري، جلسات اللقاء التي اشتملت على 100 مشاركة من قائدات المدارس والمعلمات والطالبات وأولياء أمورهم بالمنطقة.

وأدارت "عسيري" ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد خلود العشي، الجلسة الأولى بعنوان "مفهوم المواطنة الصالحة وأهميتها"، بينما أدارت الجلسة الثانية مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث، أحلام حبتر، والمشرفة العامة على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، صالحة الجرعي، بعنوان: "دور الفرد والمجتمع في تحقيق المواطنة الصالحة"، كما أدارت كل من مشرفة إدارة التدريب التربوي الدكتورة لمياء القاضي، ورئيسة ومنسقة برامج المجال الثقافي بإدارة النشاط فاطمة المقرفي، الجلسة الثالثة بعنوان "صور وممارسات المواطنة الصالحة".

وفي الختام قدمن طالبات المنطقة درعين تذكاريين لمدير عام التعليم وللمساعدة للشؤون التعليمية؛ لقاء دعمهما لبرامج الحوار، فيما جرى تكريم اللجان والمدارس المشاركة من قائدات ومعلمات وطالبات وأولياء أمور.