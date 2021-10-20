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"الطب البديل" يعلن وظيفة شاغرة مخصصة لذوي الهمم

التقديم عليها إلكترونياً حتى الخميس المقبل .. ضمن شروط

أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، توافر وظيفة إدارية بمهمة "استقبال المكالمات الهاتفية" مخصصة لذوي الإعاقة الحركية والتقديم عليها إلكترونياً حتى نهاية عمل يوم الخميس ٢٥ / ٢ / ١٤٤١هـ.

واشترط المركز في المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى، ويمتلك اللباقة في التعامل مع العملاء والحرص على خدمتهم، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير.

ودعا المركز الراغبين في التقديم على الوظيفة، إلى إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني: (HR@nccam.gov.sa).

الطب البديل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي وظائف

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"الطب البديل" يعلن وظيفة شاغرة مخصصة لذوي الهمم
سبق

أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، توافر وظيفة إدارية بمهمة "استقبال المكالمات الهاتفية" مخصصة لذوي الإعاقة الحركية والتقديم عليها إلكترونياً حتى نهاية عمل يوم الخميس ٢٥ / ٢ / ١٤٤١هـ.

واشترط المركز في المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى، ويمتلك اللباقة في التعامل مع العملاء والحرص على خدمتهم، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير.

ودعا المركز الراغبين في التقديم على الوظيفة، إلى إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني: (HR@nccam.gov.sa).

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
10:26 AM

"الطب البديل" يعلن وظيفة شاغرة مخصصة لذوي الهمم

التقديم عليها إلكترونياً حتى الخميس المقبل .. ضمن شروط

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,862

أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، توافر وظيفة إدارية بمهمة "استقبال المكالمات الهاتفية" مخصصة لذوي الإعاقة الحركية والتقديم عليها إلكترونياً حتى نهاية عمل يوم الخميس ٢٥ / ٢ / ١٤٤١هـ.

واشترط المركز في المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى، ويمتلك اللباقة في التعامل مع العملاء والحرص على خدمتهم، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير.

ودعا المركز الراغبين في التقديم على الوظيفة، إلى إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني: (HR@nccam.gov.sa).

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