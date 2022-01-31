ترقية "عمر القحطاني" إلى "عميد ركن"
صدر المرسوم الملكي الكريم بترقية عمر بن علي القحطاني، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة، من "عقيد ركن" إلى "عميد ركن".
وأعرب العميد "القحطاني" عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية.
وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه ويقدّم العطاء والتضحية لخدمة دينه ومليكه والوطن.
تهنئ "سبق"، "القحطاني"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والخاصة.
ترقية "عمر القحطاني" إلى "عميد ركن"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-31
صدر المرسوم الملكي الكريم بترقية عمر بن علي القحطاني، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة، من "عقيد ركن" إلى "عميد ركن".
وأعرب العميد "القحطاني" عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية.
وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه ويقدّم العطاء والتضحية لخدمة دينه ومليكه والوطن.
تهنئ "سبق"، "القحطاني"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والخاصة.
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
06:01 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:59 AM
ترقية "عمر القحطاني" إلى "عميد ركن"
صدر المرسوم الملكي الكريم بترقية عمر بن علي القحطاني، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة، من "عقيد ركن" إلى "عميد ركن".
وأعرب العميد "القحطاني" عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية.
وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه ويقدّم العطاء والتضحية لخدمة دينه ومليكه والوطن.
تهنئ "سبق"، "القحطاني"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والخاصة.