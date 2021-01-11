164 جوادًا في القائمة المبدئية لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء

التحديد بشكل نهائي الأربعاء المقبل

أصدر نادي سباقات الخيل القوائم المبدئية للخيل المشاركة بمهرجان كؤوس الملوك والأمراء في نسخته السادسة، التي ستُجرى فعالياتها بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية على مدار يومين ضمن الجولتَين الـ45 والـ46 مساء الجمعة والسبت المقبلَين على ثمانية كؤوس مصنفة. وستصدر القائمة بشكل نهائي صباح الأربعاء المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمراجعة تطابُق الشروط الخاصة لكل شوط مع الخيل المسجلة، وإجراء القرعة بين الخيل المشاركة لتحديد البوابات في جهاز الانطلاق، وتسجيل أسماء الخيالة المشاركين.

وحملت القائمة المبدئية للكؤوس الأربعة الأولى للمهرجان التي ستقام يوم الجمعة تسجيل 79 جوادًا مرتبة على التوالي بكؤوس الأمراء نايف وبدر وسلطان بن عبدالعزيز للفئة الثانية، ثم كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز للفئة الأولى من خلال الأشواط الأربعة الأخيرة من حفل السباق، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الخيل المسجلة في بقية الكؤوس ليوم السبت 85 جوادًا، مرتبة على التوالي بكؤوس الملوك (فهد وخالد وفيصل وسعود) للفئة الأولى في الأشواط الأربعة الأخيرة من حفل السباق.

ويعد مهرجان كؤوس الملوك والأمراء واحدة من أهم الأمسيات التي يتضمنها موسم سباقات الخيل السعودية، التي تحرص عليها الإسطبلات السعودية كافة بالتحضير لها مبكرًا، إلى جانب تنوُّع أشواط المهرجان، وتوزيعها للفئات العمرية للخيل. وتعد البوابات مهمة للخيل الفائزة في مشوارها المتبقي في الموسم نحو بقية البطولات الكبرى، وفي مقدمتها كأسَا خادم الحرمين الشريفين للخيل المحلية والمستوردة، ثم أمسية كأس السعودية وكأس المؤسس الملك عبدالعزيز (تاج البطولات السعودية).