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متحدث صحة المدينة لـ"سبق": الفرق الصحية تتجول في الأحياء المستهدفة على مدار الساعة

لمتابعة الحالات المشتبه بإصابتها وتقديم التوعية

أكد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمدينة المنورة مؤيد أبو عنق، أن الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تقوم من خلال الفرق الصحية المختلفة بالجولات على مدار الساعة، من أجل تعزيز التوعية الصحية في الأحياء السكنية في المدينة المنورة، والفرق الميدانية المتخصصة في تقديم التوعية في الأحياء المستهدفة وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع حالات الاشتباه بعدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال لـ"سبق": "تقوم الفرق الطبية المتخصصة بالفحوص العاجلة للحالات المخالطة والمحتملة إصابتها بالعدوى من خلال الفحص ونقل العربة الطبية المجهزة بالأجهزة الطبية الحديثة إلى الموقع، وإجراء الفحص وأخذ العينات للحالات المشتبهة وللحالات المخالطة، ونقل العينات إلى المختبر المركزي للفحص".

وأضاف: "كما تقوم الفرق بتعزيز ثقافة التباعد الاجتماعي بين سكان الوحدات السكنية والعمائر، وتقديم التوجيهات والإرشادات الوقائية وطريقة غسيل اليدين الصحيحة وباللغات المختلفة".

المدينة المنورة وزارة الصحة المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمدينة المنورة مؤيد أبو عنق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث صحة المدينة لـ"سبق": الفرق الصحية تتجول في الأحياء المستهدفة على مدار الساعة
سبق

أكد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمدينة المنورة مؤيد أبو عنق، أن الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تقوم من خلال الفرق الصحية المختلفة بالجولات على مدار الساعة، من أجل تعزيز التوعية الصحية في الأحياء السكنية في المدينة المنورة، والفرق الميدانية المتخصصة في تقديم التوعية في الأحياء المستهدفة وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع حالات الاشتباه بعدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال لـ"سبق": "تقوم الفرق الطبية المتخصصة بالفحوص العاجلة للحالات المخالطة والمحتملة إصابتها بالعدوى من خلال الفحص ونقل العربة الطبية المجهزة بالأجهزة الطبية الحديثة إلى الموقع، وإجراء الفحص وأخذ العينات للحالات المشتبهة وللحالات المخالطة، ونقل العينات إلى المختبر المركزي للفحص".

وأضاف: "كما تقوم الفرق بتعزيز ثقافة التباعد الاجتماعي بين سكان الوحدات السكنية والعمائر، وتقديم التوجيهات والإرشادات الوقائية وطريقة غسيل اليدين الصحيحة وباللغات المختلفة".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:09 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:43 PM

متحدث صحة المدينة لـ"سبق": الفرق الصحية تتجول في الأحياء المستهدفة على مدار الساعة

لمتابعة الحالات المشتبه بإصابتها وتقديم التوعية

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
0
5,526

أكد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمدينة المنورة مؤيد أبو عنق، أن الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تقوم من خلال الفرق الصحية المختلفة بالجولات على مدار الساعة، من أجل تعزيز التوعية الصحية في الأحياء السكنية في المدينة المنورة، والفرق الميدانية المتخصصة في تقديم التوعية في الأحياء المستهدفة وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع حالات الاشتباه بعدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال لـ"سبق": "تقوم الفرق الطبية المتخصصة بالفحوص العاجلة للحالات المخالطة والمحتملة إصابتها بالعدوى من خلال الفحص ونقل العربة الطبية المجهزة بالأجهزة الطبية الحديثة إلى الموقع، وإجراء الفحص وأخذ العينات للحالات المشتبهة وللحالات المخالطة، ونقل العينات إلى المختبر المركزي للفحص".

وأضاف: "كما تقوم الفرق بتعزيز ثقافة التباعد الاجتماعي بين سكان الوحدات السكنية والعمائر، وتقديم التوجيهات والإرشادات الوقائية وطريقة غسيل اليدين الصحيحة وباللغات المختلفة".

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