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شاهد .. الصور الأولى للسيارة التي تمّ تفجيرها في محاولة اغتيال "حمدوك"

رئيس الوزراء السوداني نجا وأنباءٌ عن إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة

نشرت شبكة "سكاي نيوز" صوراً تعد هي الأولى للسيارة التي تمّ تفجيرها في المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد تعرَّض لمحاولة اغتيال في الخرطوم، الإثنين، حيث أوضحت الشبكة نقلاً عن شهود عيان، أن انفجاراً استهدف موكب حمدوك؛ المكوّن من سيارتيْن، في منطقة "جسر كوبر"- شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

ويُعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، وسط أنباء عن إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.

ووفقاً لمنشور منسوب لمنى عبدالله؛ زوجة حمدوك؛ فإن "حمدوك بخير ولم يُصَبْ".

وقال التلفزيون السوداني، في وقتٍ لاحق، إن حمدوك؛ نُقل إلى مكانٍ آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير".

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، إلغاء كل اللقاءات التي كانت مجدولة لحمدوك؛ الإثنين.

وشهد موقع الحادث انتشاراً أمنياً مكثفاً بعد الواقعة، فيما تجمهر المئات على ما يبدو لمعرفة تفاصيل ما حدث.

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك محاولة اغتيال

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شاهد .. الصور الأولى للسيارة التي تمّ تفجيرها في محاولة اغتيال "حمدوك"
سبق

نشرت شبكة "سكاي نيوز" صوراً تعد هي الأولى للسيارة التي تمّ تفجيرها في المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد تعرَّض لمحاولة اغتيال في الخرطوم، الإثنين، حيث أوضحت الشبكة نقلاً عن شهود عيان، أن انفجاراً استهدف موكب حمدوك؛ المكوّن من سيارتيْن، في منطقة "جسر كوبر"- شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

ويُعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، وسط أنباء عن إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.

ووفقاً لمنشور منسوب لمنى عبدالله؛ زوجة حمدوك؛ فإن "حمدوك بخير ولم يُصَبْ".

وقال التلفزيون السوداني، في وقتٍ لاحق، إن حمدوك؛ نُقل إلى مكانٍ آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير".

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، إلغاء كل اللقاءات التي كانت مجدولة لحمدوك؛ الإثنين.

وشهد موقع الحادث انتشاراً أمنياً مكثفاً بعد الواقعة، فيما تجمهر المئات على ما يبدو لمعرفة تفاصيل ما حدث.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:53 AM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:01 PM

شاهد .. الصور الأولى للسيارة التي تمّ تفجيرها في محاولة اغتيال "حمدوك"

رئيس الوزراء السوداني نجا وأنباءٌ عن إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,178

نشرت شبكة "سكاي نيوز" صوراً تعد هي الأولى للسيارة التي تمّ تفجيرها في المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد تعرَّض لمحاولة اغتيال في الخرطوم، الإثنين، حيث أوضحت الشبكة نقلاً عن شهود عيان، أن انفجاراً استهدف موكب حمدوك؛ المكوّن من سيارتيْن، في منطقة "جسر كوبر"- شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

ويُعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، وسط أنباء عن إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.

ووفقاً لمنشور منسوب لمنى عبدالله؛ زوجة حمدوك؛ فإن "حمدوك بخير ولم يُصَبْ".

وقال التلفزيون السوداني، في وقتٍ لاحق، إن حمدوك؛ نُقل إلى مكانٍ آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير".

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، إلغاء كل اللقاءات التي كانت مجدولة لحمدوك؛ الإثنين.

وشهد موقع الحادث انتشاراً أمنياً مكثفاً بعد الواقعة، فيما تجمهر المئات على ما يبدو لمعرفة تفاصيل ما حدث.

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