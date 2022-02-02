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شاهد.. أعمال إزالة "قوز النكاسة" بمكة تتواصل لليوم الثاني على التوالي

تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال الإزالة في مشروع تطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة، تحت إشراف الفِرق المتخصصة من الجهات المشاركة في مشروع التطوير.

وكانت أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة بمكة المكرمة، الهادف إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تمدد البناء العشوائي، والحفاظ على الهوية الحضرية لمدينة مكة المكرمة، قد بدأت أمس الثلاثاء، وأعلنت ذلك الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة، التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا.

وتأتي هذه المرحلة، التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي، امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي: "مشروع التطوير جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية".

وأضاف: "يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة، والتخلص من آثارها السلبية".

وأوضح "مغربي" أن اللجنة الوزارية المشكَّلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة أقرت استراتيجية شاملة، تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدِّم حلاً شاملاً، يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية، ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعيًّا واقتصاديًّا، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، والمواطنين وغير المواطنين.. مرتكزة على البُعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمَيْن للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.

مكة المكرمة النكاسة قوز النكاسة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أعمال إزالة "قوز النكاسة" بمكة تتواصل لليوم الثاني على التوالي
سبق

تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال الإزالة في مشروع تطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة، تحت إشراف الفِرق المتخصصة من الجهات المشاركة في مشروع التطوير.

وكانت أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة بمكة المكرمة، الهادف إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تمدد البناء العشوائي، والحفاظ على الهوية الحضرية لمدينة مكة المكرمة، قد بدأت أمس الثلاثاء، وأعلنت ذلك الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة، التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا.

وتأتي هذه المرحلة، التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي، امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي: "مشروع التطوير جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية".

وأضاف: "يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة، والتخلص من آثارها السلبية".

وأوضح "مغربي" أن اللجنة الوزارية المشكَّلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة أقرت استراتيجية شاملة، تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدِّم حلاً شاملاً، يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية، ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعيًّا واقتصاديًّا، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، والمواطنين وغير المواطنين.. مرتكزة على البُعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمَيْن للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
10:39 PM

شاهد.. أعمال إزالة "قوز النكاسة" بمكة تتواصل لليوم الثاني على التوالي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال الإزالة في مشروع تطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة، تحت إشراف الفِرق المتخصصة من الجهات المشاركة في مشروع التطوير.

وكانت أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة بمكة المكرمة، الهادف إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تمدد البناء العشوائي، والحفاظ على الهوية الحضرية لمدينة مكة المكرمة، قد بدأت أمس الثلاثاء، وأعلنت ذلك الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة، التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا.

وتأتي هذه المرحلة، التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي، امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي: "مشروع التطوير جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية".

وأضاف: "يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة، والتخلص من آثارها السلبية".

وأوضح "مغربي" أن اللجنة الوزارية المشكَّلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة أقرت استراتيجية شاملة، تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدِّم حلاً شاملاً، يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية، ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعيًّا واقتصاديًّا، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، والمواطنين وغير المواطنين.. مرتكزة على البُعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمَيْن للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.

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