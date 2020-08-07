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الكويت: 720 حالة شفاء من كورونا

ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 62330

سجّلت الكويت اليوم 720 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 62330 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 720 حالة شفاء من كورونا
سبق

سجّلت الكويت اليوم 720 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 62330 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:17 PM

الكويت: 720 حالة شفاء من كورونا

ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 62330

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الكويت اليوم 720 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 62330 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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