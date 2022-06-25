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أخضر السلة للناشئين يحقق الميدالية البرونزية في البطولة العربية

حقق المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة الميدالية البرونزية في البطولة العربية للناشئين، التي تستضيفها الجمهورية العربية المصرية بمدينة القاهرة.

وجاء حصول الأخضر على الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره منتخب تونس بنتيجة 62 - 54 في تحديد نتيجة المركز الثالث والرابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر السلة للناشئين يحقق الميدالية البرونزية في البطولة العربية
سبق

حقق المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة الميدالية البرونزية في البطولة العربية للناشئين، التي تستضيفها الجمهورية العربية المصرية بمدينة القاهرة.

وجاء حصول الأخضر على الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره منتخب تونس بنتيجة 62 - 54 في تحديد نتيجة المركز الثالث والرابع.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
10:22 PM

أخضر السلة للناشئين يحقق الميدالية البرونزية في البطولة العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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حقق المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة الميدالية البرونزية في البطولة العربية للناشئين، التي تستضيفها الجمهورية العربية المصرية بمدينة القاهرة.

وجاء حصول الأخضر على الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره منتخب تونس بنتيجة 62 - 54 في تحديد نتيجة المركز الثالث والرابع.

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