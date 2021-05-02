وتوضح التفاصيل أن فرق الدفاع المدني ودوريات شرطة الأفلاج قد باشرت قبل قليل بلاغاً عن وفاة مقيم من جنسية آسيوية داخل غرفته بمقر سكنه، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن وفاة الآسيوي الذي يعمل بأحد المحلات التجارية ليست جنائية.

الجهات الأمنية بالأفلاج تباشر بلاغاً حول وفاة مقيم بمقر سكنه مسلّم الهواملة سبق 2021-05-02 باشرت الجهات الأمنية في الأفلاج وفاة مقيم في مقر سكنه.

وتوضح التفاصيل أن فرق الدفاع المدني ودوريات شرطة الأفلاج قد باشرت قبل قليل بلاغاً عن وفاة مقيم من جنسية آسيوية داخل غرفته بمقر سكنه، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن وفاة الآسيوي الذي يعمل بأحد المحلات التجارية ليست جنائية.



02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 12:56 PM

الجهات الأمنية بالأفلاج تباشر بلاغاً حول وفاة مقيم بمقر سكنه المعلومات الأولية تشير إلى أنه "آسيوي" والحادثة ليست جنائية





A A A





3 مشاركة

باشرت الجهات الأمنية في الأفلاج وفاة مقيم في مقر سكنه.



وتوضح التفاصيل أن فرق الدفاع المدني ودوريات شرطة الأفلاج قد باشرت قبل قليل بلاغاً عن وفاة مقيم من جنسية آسيوية داخل غرفته بمقر سكنه، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن وفاة الآسيوي الذي يعمل بأحد المحلات التجارية ليست جنائية.

