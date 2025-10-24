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بشعار "ملح وقبلة".. "مهرجان القصب" المفتوح ينطلق اليوم بـ٣٠ فعالية

فعاليات رياضية للكبار والصغار وخيمة شعبية تحكي سواليف وزيجات زمان

ينطلق اليوم الخميس مهرجانُ القصب المفتوح، الذي تنفذه هيئة الرياضة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، وبدعم من بلدية القصب، التي وفّرت جميع السبل والخدمات لإقامة المهرجان ونجاحه.

ودشنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في القصب، شعارًا للمهرجان، استمدت فكرته من شعارَي الهيئة واللجنة؛ حيث شكّلت الدائرة الكبيرة باللون البني التنمية والاستمرارية؛ فيما جاءت الدائرة الصغيرة الداخلية بألوان شعار الهيئة والتنافس الرياضي، يتوسطها شعار المملكة السيفين والنخلة؛ فيما شكل الشعار كاملًا ملامح المهرجان وفعالياته حاملًا (هتاف) "ملح وقبلة" ترحيبًا بالحضور والمشاركين في المهرجان.

وتبدأ فعاليات مهرجان القصب المفتوح عصر اليوم الخميس من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً، ويتضمن أكثر من 30 فعالية رياضية للكبار والصغار، وخيمة شعبية تحكي سواليف وزيجات زمان، إضافة للمعارض التسويقية للأسر المنتجة، ومسرحًا ترفيهيًّا وثقافيًّا يتضمن سحوبات وجوائز للحضور، وزيارات للقرية التراثية، وسوق العبيدي وقصر الزاحم التاريخي.

من جهته، ثمّن رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، الدعم الكبير الذي يجده المهرجان المفتوح من رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لخدمة الشباب والشابات وجميع المواطنين بمختلف أنحاء المملكة؛ انطلاقًا من توجيهات قيادتنا الرشيدة؛ مبينًا أن ما يشهده قطاعا الرياضة والتنمية في وطننا الغالي بجميع مكوناتهما من تطور كبير؛ يأتي بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقيادة الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ مما يدعونا للفخر والاعتزاز.

وقال المنيع: المهرجان حَظِيَ بدعم ومساندة واهتمام كبير من رئيس الهيئة العامة للرياضة ومنسوبي الهيئة لتنظيم المهرجان، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب.

وقدّم الدكتور "المنيع" شكره وتقديره لمساعد رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله سعد الدلاك على دعمه ومساندته للمهرجان؛ مثمنًا في الوقت نفسه جهود وكيل رئيس الهيئة المساعد لشؤون الشباب سليمان بن عبدالرحمن المسند، الذي قام بزيارة ميدانية لمقر المهرجان، رافقه فيها مدير عام الإدارة العامة للنشاطات الشبابية محمد بن فوزان السويلم، والمنسق العام بالإدارة وليد الراشد، وتفقدا جميع المرافق وأماكن الفعاليات المختلفة والوقوف على المتطلبات الخاصة بالفعاليات.

وأشاد بتكاتف جميع الجهات الحكومية وعلى رأسها بلدية القصب ممثلة في رئيسها دغيشم بن فهد الدغيشم، والشركات الداعمة، والجهات غير الربحية والأهالي لإنجاح المهرجان بقيادة رئيس اللجنة المنظمة المهندس طارق بن عثمان القصبي، والمدير التنفيذي للمهرجان عبدالوهاب الحميضي الذين لا يألوان جهدًا في الإشراف والمتابعة والتنفيذ؛ حيث يقام المهرجان لأول مرة في القصب.

ملح وقبلة مهرجان القصب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بشعار "ملح وقبلة".. "مهرجان القصب" المفتوح ينطلق اليوم بـ٣٠ فعالية
سبق

ينطلق اليوم الخميس مهرجانُ القصب المفتوح، الذي تنفذه هيئة الرياضة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، وبدعم من بلدية القصب، التي وفّرت جميع السبل والخدمات لإقامة المهرجان ونجاحه.

ودشنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في القصب، شعارًا للمهرجان، استمدت فكرته من شعارَي الهيئة واللجنة؛ حيث شكّلت الدائرة الكبيرة باللون البني التنمية والاستمرارية؛ فيما جاءت الدائرة الصغيرة الداخلية بألوان شعار الهيئة والتنافس الرياضي، يتوسطها شعار المملكة السيفين والنخلة؛ فيما شكل الشعار كاملًا ملامح المهرجان وفعالياته حاملًا (هتاف) "ملح وقبلة" ترحيبًا بالحضور والمشاركين في المهرجان.

وتبدأ فعاليات مهرجان القصب المفتوح عصر اليوم الخميس من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً، ويتضمن أكثر من 30 فعالية رياضية للكبار والصغار، وخيمة شعبية تحكي سواليف وزيجات زمان، إضافة للمعارض التسويقية للأسر المنتجة، ومسرحًا ترفيهيًّا وثقافيًّا يتضمن سحوبات وجوائز للحضور، وزيارات للقرية التراثية، وسوق العبيدي وقصر الزاحم التاريخي.

من جهته، ثمّن رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، الدعم الكبير الذي يجده المهرجان المفتوح من رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لخدمة الشباب والشابات وجميع المواطنين بمختلف أنحاء المملكة؛ انطلاقًا من توجيهات قيادتنا الرشيدة؛ مبينًا أن ما يشهده قطاعا الرياضة والتنمية في وطننا الغالي بجميع مكوناتهما من تطور كبير؛ يأتي بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقيادة الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ مما يدعونا للفخر والاعتزاز.

وقال المنيع: المهرجان حَظِيَ بدعم ومساندة واهتمام كبير من رئيس الهيئة العامة للرياضة ومنسوبي الهيئة لتنظيم المهرجان، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب.

وقدّم الدكتور "المنيع" شكره وتقديره لمساعد رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله سعد الدلاك على دعمه ومساندته للمهرجان؛ مثمنًا في الوقت نفسه جهود وكيل رئيس الهيئة المساعد لشؤون الشباب سليمان بن عبدالرحمن المسند، الذي قام بزيارة ميدانية لمقر المهرجان، رافقه فيها مدير عام الإدارة العامة للنشاطات الشبابية محمد بن فوزان السويلم، والمنسق العام بالإدارة وليد الراشد، وتفقدا جميع المرافق وأماكن الفعاليات المختلفة والوقوف على المتطلبات الخاصة بالفعاليات.

وأشاد بتكاتف جميع الجهات الحكومية وعلى رأسها بلدية القصب ممثلة في رئيسها دغيشم بن فهد الدغيشم، والشركات الداعمة، والجهات غير الربحية والأهالي لإنجاح المهرجان بقيادة رئيس اللجنة المنظمة المهندس طارق بن عثمان القصبي، والمدير التنفيذي للمهرجان عبدالوهاب الحميضي الذين لا يألوان جهدًا في الإشراف والمتابعة والتنفيذ؛ حيث يقام المهرجان لأول مرة في القصب.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:53 AM

بشعار "ملح وقبلة".. "مهرجان القصب" المفتوح ينطلق اليوم بـ٣٠ فعالية

فعاليات رياضية للكبار والصغار وخيمة شعبية تحكي سواليف وزيجات زمان

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فلاح الجوفان - شقراء
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ينطلق اليوم الخميس مهرجانُ القصب المفتوح، الذي تنفذه هيئة الرياضة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، وبدعم من بلدية القصب، التي وفّرت جميع السبل والخدمات لإقامة المهرجان ونجاحه.

ودشنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في القصب، شعارًا للمهرجان، استمدت فكرته من شعارَي الهيئة واللجنة؛ حيث شكّلت الدائرة الكبيرة باللون البني التنمية والاستمرارية؛ فيما جاءت الدائرة الصغيرة الداخلية بألوان شعار الهيئة والتنافس الرياضي، يتوسطها شعار المملكة السيفين والنخلة؛ فيما شكل الشعار كاملًا ملامح المهرجان وفعالياته حاملًا (هتاف) "ملح وقبلة" ترحيبًا بالحضور والمشاركين في المهرجان.

وتبدأ فعاليات مهرجان القصب المفتوح عصر اليوم الخميس من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً، ويتضمن أكثر من 30 فعالية رياضية للكبار والصغار، وخيمة شعبية تحكي سواليف وزيجات زمان، إضافة للمعارض التسويقية للأسر المنتجة، ومسرحًا ترفيهيًّا وثقافيًّا يتضمن سحوبات وجوائز للحضور، وزيارات للقرية التراثية، وسوق العبيدي وقصر الزاحم التاريخي.

من جهته، ثمّن رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، الدعم الكبير الذي يجده المهرجان المفتوح من رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لخدمة الشباب والشابات وجميع المواطنين بمختلف أنحاء المملكة؛ انطلاقًا من توجيهات قيادتنا الرشيدة؛ مبينًا أن ما يشهده قطاعا الرياضة والتنمية في وطننا الغالي بجميع مكوناتهما من تطور كبير؛ يأتي بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقيادة الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ مما يدعونا للفخر والاعتزاز.

وقال المنيع: المهرجان حَظِيَ بدعم ومساندة واهتمام كبير من رئيس الهيئة العامة للرياضة ومنسوبي الهيئة لتنظيم المهرجان، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب.

وقدّم الدكتور "المنيع" شكره وتقديره لمساعد رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله سعد الدلاك على دعمه ومساندته للمهرجان؛ مثمنًا في الوقت نفسه جهود وكيل رئيس الهيئة المساعد لشؤون الشباب سليمان بن عبدالرحمن المسند، الذي قام بزيارة ميدانية لمقر المهرجان، رافقه فيها مدير عام الإدارة العامة للنشاطات الشبابية محمد بن فوزان السويلم، والمنسق العام بالإدارة وليد الراشد، وتفقدا جميع المرافق وأماكن الفعاليات المختلفة والوقوف على المتطلبات الخاصة بالفعاليات.

وأشاد بتكاتف جميع الجهات الحكومية وعلى رأسها بلدية القصب ممثلة في رئيسها دغيشم بن فهد الدغيشم، والشركات الداعمة، والجهات غير الربحية والأهالي لإنجاح المهرجان بقيادة رئيس اللجنة المنظمة المهندس طارق بن عثمان القصبي، والمدير التنفيذي للمهرجان عبدالوهاب الحميضي الذين لا يألوان جهدًا في الإشراف والمتابعة والتنفيذ؛ حيث يقام المهرجان لأول مرة في القصب.

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