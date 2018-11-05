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لخلل قد يؤدي إلى حريق.. "التجارة" تستدعي 2.557 مركبة "GMC" "سافانا"

يوجد في مفاتيح التحكم بالنوافذ الكهربائية لجهة السائق.. طالبت بالتواصل مع الوكيل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2.557 مركبة GMC "سافانا" موديلات 2014 إلى 2016، والتي تحمل أرقام الهياكل من 1GDZ79CG0E1142443 إلى 1GTZ79FGXG1273916؛ لوجود خلل في مفاتيح التحكم بالنوافذ الكهربائية لجهة السائق قد يؤدي إلى احتمالية تسرب السائل داخل هذه المفاتيح، مما يؤدي إلى تماسّ كهربائي ونشوب حريق لا قدّر الله.

ودعت الوزارة ملّاك السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين لشركة "جنرال موتورز"، وهم: شركة الجميح للسيارات، وشركة التوكيلات العالمية؛ وذلك لتنفيذ الإصلاحات اللازمة مجاناً، ودون اشتراط ضمان؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار متابعتها المستمرة والدائمة للمنتجات ولشكاوى المستهلكين؛ لضمان عدم وجود ما يشكل خطراً على سلامة المستهلكين، ومراقبة إشعارات الاستدعاءات العالمية وتحليلها بشكل مستمر.

وتأتي هذه الاستدعاءات بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والشركات الصانعة ووكلاءها محلياً عبر دعوة المستهلك إلى المبادرة بإصلاح الجزء المعيب للمنتج لدى الوكيل المحلي مجاناً دون تكلفة، وبغضّ النظر عن حالة ضمان المنتج.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات؛ للتأكد من سلامة مركباتهم دورياً، وخلوّها من أية عيوب مصنعية، وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلاً في حال كانت مركباتهم مشمولة في أي حملات استدعاء؛ وذلك لإصلاحها مجاناً ودون النظر لحالة ضمان المركبة.

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لخلل قد يؤدي إلى حريق.. "التجارة" تستدعي 2.557 مركبة "GMC" "سافانا"
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2.557 مركبة GMC "سافانا" موديلات 2014 إلى 2016، والتي تحمل أرقام الهياكل من 1GDZ79CG0E1142443 إلى 1GTZ79FGXG1273916؛ لوجود خلل في مفاتيح التحكم بالنوافذ الكهربائية لجهة السائق قد يؤدي إلى احتمالية تسرب السائل داخل هذه المفاتيح، مما يؤدي إلى تماسّ كهربائي ونشوب حريق لا قدّر الله.

ودعت الوزارة ملّاك السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين لشركة "جنرال موتورز"، وهم: شركة الجميح للسيارات، وشركة التوكيلات العالمية؛ وذلك لتنفيذ الإصلاحات اللازمة مجاناً، ودون اشتراط ضمان؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار متابعتها المستمرة والدائمة للمنتجات ولشكاوى المستهلكين؛ لضمان عدم وجود ما يشكل خطراً على سلامة المستهلكين، ومراقبة إشعارات الاستدعاءات العالمية وتحليلها بشكل مستمر.

وتأتي هذه الاستدعاءات بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والشركات الصانعة ووكلاءها محلياً عبر دعوة المستهلك إلى المبادرة بإصلاح الجزء المعيب للمنتج لدى الوكيل المحلي مجاناً دون تكلفة، وبغضّ النظر عن حالة ضمان المنتج.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات؛ للتأكد من سلامة مركباتهم دورياً، وخلوّها من أية عيوب مصنعية، وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلاً في حال كانت مركباتهم مشمولة في أي حملات استدعاء؛ وذلك لإصلاحها مجاناً ودون النظر لحالة ضمان المركبة.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
04:09 PM

لخلل قد يؤدي إلى حريق.. "التجارة" تستدعي 2.557 مركبة "GMC" "سافانا"

يوجد في مفاتيح التحكم بالنوافذ الكهربائية لجهة السائق.. طالبت بالتواصل مع الوكيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2.557 مركبة GMC "سافانا" موديلات 2014 إلى 2016، والتي تحمل أرقام الهياكل من 1GDZ79CG0E1142443 إلى 1GTZ79FGXG1273916؛ لوجود خلل في مفاتيح التحكم بالنوافذ الكهربائية لجهة السائق قد يؤدي إلى احتمالية تسرب السائل داخل هذه المفاتيح، مما يؤدي إلى تماسّ كهربائي ونشوب حريق لا قدّر الله.

ودعت الوزارة ملّاك السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين لشركة "جنرال موتورز"، وهم: شركة الجميح للسيارات، وشركة التوكيلات العالمية؛ وذلك لتنفيذ الإصلاحات اللازمة مجاناً، ودون اشتراط ضمان؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار متابعتها المستمرة والدائمة للمنتجات ولشكاوى المستهلكين؛ لضمان عدم وجود ما يشكل خطراً على سلامة المستهلكين، ومراقبة إشعارات الاستدعاءات العالمية وتحليلها بشكل مستمر.

وتأتي هذه الاستدعاءات بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والشركات الصانعة ووكلاءها محلياً عبر دعوة المستهلك إلى المبادرة بإصلاح الجزء المعيب للمنتج لدى الوكيل المحلي مجاناً دون تكلفة، وبغضّ النظر عن حالة ضمان المنتج.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات؛ للتأكد من سلامة مركباتهم دورياً، وخلوّها من أية عيوب مصنعية، وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلاً في حال كانت مركباتهم مشمولة في أي حملات استدعاء؛ وذلك لإصلاحها مجاناً ودون النظر لحالة ضمان المركبة.

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